Semplici: “Peccato per lo Spezia. Sono pronto a ripartire, magari dall’Italia”

L’ex allenatore di Spal, Cagliari e Spezia Leonardo Semplici parla della fine dell’avventura con i liguri e si proietta al futuro

Una nuova stagione di Serie A sta per cominciare, con gli anticipi di oggi che già fanno venire l’acquolina in bocca. Il Napoli comincia la difesa del titolo a Frosinone, l’Inter invece parte alla rincorsa degli azzurri a San Siro contro il Monza in una sfida suggestiva con diversi ex da Sensi a Gagliardini e D’Ambrosio.

Anche per la salvezza sarà una lotta serratissima, con le neopromosse Cagliari, Frosinone e Genoa a fare la parte delle sfavorite almeno sulla carta. Parte interessata sono ovviamente anche gli allenatori in questo momento senza squadra ma che costituiscono una possibilità importante se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. Tra i più stimati c’è senza dubbio Leonardo Semplici, dopo la retrocessione e l’addio con lo Spezia. L’allenatore toscano ha parlato del suo futuro in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’: “L’epilogo sportivo con lo Spezia mi ha lasciato tanta amarezza. Ma l’allenatore deve sempre fare tesoro del percorso che ha fatto. È un’esperienza che non avevo mai vissuto, ma che mi ha insegnato anche cose positive.

“In ogni caso, sono convinto di poter ripartire nel migliore dei modi e seguirò con attenzione l’inizio dei campionati. Subentrare a stagione in corso non è mai semplice, ma oggi il nostro mestiere richiede sempre più duttilità. Per il futuro – conclude Semplici – la mia priorità resta l’Italia, ma senza pormi pregiudizi sulla categoria: ciò che conta è un progetto con le giuste ambizioni oltre la volontà di lavorare con il club sulla valorizzazione dei calciatori”.