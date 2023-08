Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 19 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 19 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Oggi ritorna la Serie A, che darà il via alla stagione 2023/24. La Gazzetta dello Sport apre con un doppio binario, il primo legato alla voglia di calcio: “VOGLIA DI GOL”. Il secondo, con l’annuncio della Federazione su Spalletti nuovo Commissario Tecnico: “VAI LUCIANO!”. Così la Rosea dà il benvenuto alla nuova stagione e al nuovo corso della Nazionale italiana.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alle concorrenti del club campione d’Italia: “CACCIA AL NAPOLI“. Da oggi, infatti, inizia la corsa per scucire il tricolore dal petto dei partenopei. Il taglio alto, anche in questo caso, è dedicato alla Nazionale: “SPALLETTI È IL CT”. Gli altri titoli di giornata: “Il Bari in 9 ferma il Palermo“; “Roma, Conti in panchina dopo 18 anni”.

Tuttosport mette in prima pagina una telenovela che potrebbe consegnare a Massimiliano Allegri un rinforzo offensivo: “BERARDI STRAPPO JUVE“. Il taglio alto del quotidiano torinese, invece, riguarda la Serie A: “Buon campionato! Napoli e Inter, occhio”. L’altro titolo principale di giornata riguarda i granata, con l’intervista esclusiva a Rodriguez: “Toro mio, c’è voglia d’Europa”. Infine, spazio per l’Italia: “Forza Spalletti, rifacci sognare”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 19 agosto 2023

Vediamo anche la rassegna stampa dei principali quotidiani esteri del 19 agosto 2023.

In Francia, L’Equipe si concentra sul campo e sulla Ligue 1: “SORTIR DE LA PANADE”. In Spagna, invece, Sport dedica la prima pagina al mercato del Barcellona: “OFERTA FINAL POR CANCELO“. Nel taglio alto, invece, una dichiarazione di Xavi: “Es falso que me lleve mal con Deco“.