Pagelle e tabellino Inter-Monza (2-0): cobra Lautaro, D’Ambrosio stecca

Pagelle, voti e tabellino di Inter-Monza, match del ‘Meazza’ valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Lautaro Martinez decisivo con una doppietta

L’Inter nel segno di Lautaro Martinez all’esordio stagionale in campionato. Il capitano nerazzurro stende con una doppietta uno spento Monza, consegnando i primi tre punti alla squadra di Inzaghi.

Dumfries è pimpante sulla destra e serve dopo soli otto minuti una palla d’oro che Lautaro deposita agevolmente in rete. L’Inter controlla le operazioni senza soffrire, il Monza in avanti crea poco e in difesa balla. Nella ripresa arriva il secondo sigillo del ‘Toro’ argentino, stavolta servito alla perfezione dal neoentrato Arnautovic. Mkhitaryan polivalente in mezzo, Thuram vivace ma poco incisivo negli ultimi sedici metri. Attacco deludente nel Monza, con l’ex D’Ambrosio (applaudissimo dal suo ex pubblico) ancora fuori condizione nel pacchetto arretrato di Palladino.

INTER

Sommer 6

Darmian 6,5 (84′ Bisseck SV)

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5

Dumfries 7 (67′ Cuadrado 6)

Barella 6,5

Calhanoglu 6,5

Mkhitaryan 7

Dimarco 6 (67′ Carlos Augusto 6)

Thuram 6 (67′ Arnautovic 6,5)

Lautaro Martinez 7,5 (80′ Frattesi SV)

All. Inzaghi 6,5

TOP INTER: Lautaro Martinez 7,5 – Ricomincia nel migliore dei modi: doppietta da cobra dell’area di rigore, sfruttando al meglio gli assist al bacio di Dumfries e del neoacquisto Arnautovic. Probabilmente l’unico incedibile della rosa di Inzaghi.

FLOP INTER: Sommer 6 – Esordio soft e tra gli applausi per l’erede di Onana tra i pali nerazzurri. Il Monza non punge: normale amministrazione per il nazionale elvetico.

MONZA

Di Gregorio 6

D’Ambrosio 4,5 (71′ Pereira 5,5)

Pablo Marì 5

Caldirola 5,5

Ciurria 5

Pessina 6

Gagliardini 5,5 (71′ Machin 5,5)

Kyriakopoulos 5 (87′ V.Carboni SV)

Colpani 5,5 (61′ Birindelli 5,5)

Caprari 5

Maric 4,5 (61′ Mota 5)

All. Palladino 5

Arbitro Colombo 5,5

TOP MONZA: Pessina 6 – Come sempre l’ultimo ad arrendersi e a cercare di scuotete i compagni di squadra. Ma stavolta non basta neanche il capitano per replicare l’impresa dello scorso aprile.

FLOP MONZA: D’Ambrosio 4,5 – Gli resta la standing ovation dei suoi ex tifosi, per il resto la prestazione sul prato del Meazza è disastrosa. Dorme sul vantaggio di Lautaro Martinez, sempre in ritardo sull’avversario di turno. Manca di condizione e si vede.

TABELLINO

INTER-MONZA 2-0

8′ e 76′ Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian (84′ Bisseck), de Vrij, Bastoni; Dumfries (67′ Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (67′ Carlos Augusto); Thuram (67′ Arnautovic), Lautaro Martinez (80′ Frattesi). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Asllani, Sensi, Stankovic, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (71′ Pereira), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini (71′ Machin), Kyriakopoulos (87′ V.Carboni); Colpani (61′ Birindelli), Caprari; Maric (Mota). A disposizione: Gori, Sorrentino, A.Carboni, Cittadini, F.Carboni, Bondo, Vignato, Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Colombo (sez. Como)

VAR: Nasca

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Caldirola (M)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 6′; spettatori 72.500