Nuovo attaccante per Pioli: colpo last minute

Il Milan entro la fine del mercato vuole consegnare un attaccante a Stefano Pioli: ecco il nome last minute

I rossoneri sono stati i grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato, prima cedendo Sandro Tonali e poi investendo per consegnare a Stefano Pioli una schiera di nuovi acquisti. Tanti i nomi che hanno scaldato i tifosi, su tutti quello di Samuel Chukwueze.

Ora il tecnico emiliano attende un ultimo tassello per completare l’organico che darà l’assalto alla prossima stagione: un attaccante che possa rappresentare un’alternativa credibile e affidabile a Olivier Giroud. Un compito a cui Divock Origi non ha saputo adempiere e che ha portato la dirigenza rossonera a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo innesto. Anche Noah Okafor può ricoprire il ruolo di prima punta all’occorrenza, ma non è arrivato a Milano con quello scopo. In questi ultimi giorni di mercato c’è un profilo specifico che è stato proposto, a più riprese, al Milan.

Jovic proposto ancora al Milan: l’affare last minute che serve a Pioli

Dalla Spagna continuano a ribadire come il Real Madrid, tramite l’entourage del giocatore ed emissari di mercato, abbia proposto a più riprese Luka Jovic alla dirigenza del Milan: può essere lui l’affare last minute più semplice da realizzare.

In realtà, però, a Milano la candidatura di Jovic non sembra scaldare molto la dirigenza rossonera, che preferirebbe un profilo differente. Il serbo non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e, dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, si cerca un nuova soluzione in uscita per la prossima stagione. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un affare last minute (proprio come avvenuto con i Viola), ma difficilmente potrà essere convinto il Milan della bontà dell’operazione. Jovic, intanto, aspetta la prossima occasione per tornare a fare gol.