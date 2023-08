Le dieci frasi più belle di Messi: una ha fatto la storia del calcio

Messi, insieme a Ronaldo, è uno dei giocatori che ha scritto la storia del calcio e, quando deciderà di smettere, sarà ricordato per sempre

Abbiamo avuto la fortuna di assistere ad un duopolio che difficilmente potrà essere rivisto in breve tempo; stiamo parlando del duello, a distanza, tra Messi e Cristiano Ronaldo. L’argentino e il portoghese hanno scritto pagine incredibili nella storia di questo meraviglioso sport e, a discapito dell’età, continuano ad essere grandi protagonisti con le rispettive squadre.

Messi è riuscito a compiere la sua ultima impresa calcistica in Qatar all’ultimo Mondiale quando, con la sua Argentina, è riuscito a salire sul tetto del Mondo grazie ad una serie di prestazioni di assoluto livello tra cui la finale dove ha trascinato i suoi compagni con una doppietta e il rigore nella lotteria dagli undici metri.

Giocatore di una tecnica semplicemente straordinaria e capace di risolvere la partita in qualsiasi momento; oltre al Messi calciatore è anche importante il Messi uomo e lui stesso ci ha tenuto a sottolineare “Quando smetterò spero di essere ricordato per essere stato un bravo ragazzo“. L’argentino, in campo, molto raramente ha perso le staffe nonostante sia sempre stato trattato con particolare cura dai difensori avversari.

Per capire il pensiero di Messi basta ricordare altre due frasi che descrivono perfettamente il suo modo di essere. “Preferisco vincere titoli con la squadra piuttosto che titoli individuali” ma anche “Senza l’aiuto dei miei compagni non farei niente“. Due affermazioni che dimostrano come l’argentino non sia solamente uno dei calciatori più forti nella storia del calcio.

Messi ha anche espresso belle parole su due giocatori che, come lui, hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio; uno è Alessandro Del Piero su cui l’argentino ha sottolineato “È un grandissimo giocatore che ha dato tutto al calcio, un uomo da ammirare“.

Attestato di stima molto importante come sono decisamente importanti le parole per Ronaldo, il brasiliano. “È il miglior attaccante che abbia mai visto, è il migliore di tutti” queste le parole di Messi su un giocatore che ha fatto innamorare tutti gli appassionati di calcio.

Le frasi più belle di Messi: dal Barcellona alle vittorie sul Real Madrid

Messi ha vissuto gran parte della sua carriera al Barcellona portando il club blaugrana ad un livello decisamente superiore; la squadra, grazie all’apporto dell’argentino, ha vinto diversi titoli sia a livello nazionale sia in ambito europeo. “Spero di restare al Barcellona fino al termine della mia carriera” questa la dichiarazione del fuoriclasse ma le cose sono andate diversamente con il clamoroso trasferimento al PSG.

Un rapporto, quello tra Messi e il Barcellona, decisamente importante sia per il giocatore sia per il club spagnolo; a tal proposito l’argentino ha sottolineato “La mia fortuna è stata di essere capitato in questo Barcellona“. Alcuni anni sono stati a dir poco incredibile con una serie di campioni capaci di portare un numero di trofei inimmaginabili.

Uno dei suoi tecnici, nel periodo del Barcellona, è stato Guardiola; con l’allenatore hanno vinto tantissimo e Messi non poteva non esprimere parole al miele. “Il tecnico che meglio di tutti conosce il Barcellona“. Grazie a lui la squadra ha espresso un calcio, forse, irripetibile e capace di conquistare il campionato spagnolo e le competizioni internazionali.

Con il Barcellona sono stati anni incredibili e non sono mancate le sfide al Real Madrid; i due colossi della Liga si sono divisi (esclusa qualche eccezione) il dominio del massimo campionato spagnolo e le partite tra blaugrana e merengues sono sempre state decisamente intense. Messi è stato molto spesso decisivo contro il Real. “Battere il Real è la sensazione più bella per l’importanza della partita“. Impossibile dimenticare la sua serpentina in Champions League in un match indimenticabile.

Abbiamo detto di come Messi, oltre ad essere un grandissimo calciatore (uno dei migliori nella storia di questo sport) è anche un grandissimo uomo. Da questo punto non possiamo non sottolineare la dichiarazione “Ho il massimo rispetto per campioni come Pelè, Maradona o Di Stefano“. Frase che fa capire come Messi, nonostante abbia scritto pagine indelebili nella storia del calcio, non si vanta minimamente di uno status che lo rende, per forza di cose, tra i migliori interpreti di questo sport.