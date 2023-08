Le dieci frasi più belle di Alessandro Del Piero: una è ‘da tatuaggio’ per veri juventini

Ex capitano e bandiera della Juventus; impossibile, per i tifosi bianconeri, dimenticare una figura come quella di Alessandro Del Piero

E’ stato uno dei giocatori italiani più forti che ci siano stati per diversi anni e le sue gesta resteranno indelebili nel mondo del calcio. I tifosi bianconeri, in particolare, non potranno mai dimenticare quanto fatto da Del Piero; giocatore che con la Juventus ha vinto tutto ed è stato salutato, nel giorno della sua ultima partita casalinga, in un mix di applausi e lacrime.

Descrivere, calcisticamente parlando, Alessandro Del Piero è decisamente complicato; chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare può raccontare le gesta di un calciatore immenso e capace di far innamorare i tifosi di tutto il mondo. Oltre ad essere stato un grande giocatore non possiamo non menzionare alcune delle sue celebri frasi che testimoniano lo straordinario legame creatosi, nel tempo, tra lui e la Juventus.

“Sono orgoglioso di essere juventino, di essere una bandiera“; dichiarazione in cui possiamo notare tutto l’amore che il calciatore ha sempre avuto per i colori bianconeri. In occasione dell’apertura dello Stadium, la casa della Juve che (In questi anni) ha visto non poche vittorie, Alessandro Del Piero si è espresso in questo modo “La Juve è un meraviglioso dipinto e ha bisogno di una cornice meravigliosa come questa“.

Allo Stadium ha anche disputato l’ultima partita con la maglia della Juventus di fronte al proprio pubblico; un momento emozionante e commovente con Del Piero che ha sottolineato “Quello che ho ricevuto da questa gente va oltre ogni cosa“. L’ex centravanti è stato, anche, un grandissimo numero dieci e al momento del suo addio si è discusso su che futuro avrebbe dovuto avere la sua maglia. A tal proposito Del Piero ha chiarito la vicenda “La maglia numero 10 della Juve deve essere indossata, non ritirata“. Un messaggio importante mandato ai futuri campioni che ha deciso di indossare un numero che non sarà mai banale.

Alessandro Del Piero, le frasi più belle: dal legame con i tifosi alla polemica post Mondiale

Come abbiamo detto il rapporto tra Del Piero e il popolo bianconero è sempre stato incredibile e a testimoniarlo ci ha pensato, in passato, lo stesso giocatore “Il legame per i tifosi per me non è quantificabile“. Una vera e propria dichiarazione d’amore ma, in un certo senso, anche una responsabilità. “La Juve si è sempre aspettata molto da me” ha sottolineato Del Piero ma è normale chiedere il massimo a chi ha le potenzialità per raggiungere traguardi incredibili.

Un amore, tra la Juventus e Alessandro Del Piero, che è aumentato nell’anno in cui i bianconeri hanno dovuto affrontare l’incubo della Serie B. Il capitano è ovviamente rimasto sottolineando “Ora siamo in B e dobbiamo confrontarci con questa realtà“.

Non è stata una stagione semplice ma è culminata con il ritorno in Serie A e Del Piero ha avuto un pensiero per la sua gente “Oggi è il momento di ringraziare i nostri tifosi“. Dichiarazione importante verso un popolo che non ha mai abbandonato la squadra.

Del Piero, dunque, è stato uno dei grandi campioni del calcio, uno dei massimi rappresentati di questo sport; come lui Maradona e non è mancato l’elogio per l’argentino “Uno privilegi di questo mestiere è dare felicità alla gente e Maradona rappresenta questo concetto“. Grandissimo complimento verso chi sarà sempre ricordato come uno dei migliori della storia del calcio.

Nella carriera di Del Piero, però, non sono mancate le polemiche anche se era raro vederlo lamentarsi degli arbitri; una delle poche volte fu dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale 2002. “Troppi i casi a nostro sfavore successi in questo Mondiale” dirà l’ex bandiera bianconera e non si può non pensare al match contro la Corea dove ci furono diverse situazioni quantomeno dubbie.