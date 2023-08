Lautaro Martinez stende il Monza e fa felice l’Inter, la Fiorentina cala il poker a Genova

In serata si sono giocati altri due match: a San Siro l’Inter batte i brianzoli con un gol per tempo. Brutta sconfitta per il Genoa

L’Inter di Simone Inzaghi risponde presente e batte il Monza con una rete per tempo di Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino sfrutta a pieno gli assist di Dumfries e poi di Arnautovic per piegare la squadra di Palladino. I nerazzurri così rispondono al Napoli, che nel pomeriggio si era imposto per 3 a 1 contro il Frosinone. In serata è arrivata anche la netta vittoria della Fiorentina, che ha battuto il Genoa al Marassi per 4 a 1.

Inter-Monza 2-0: 8′ e 76′ Lautaro Martinez

Genoa-Fiorentina 1-4: 5′ Biraghi, 11′ Bonaventura, 40′ Gonzalez, 56′ Mandragora, 58′ Biraschi (G)