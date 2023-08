Inter-Monza a rischio posticipo: cosa sta succedendo

La sfida tra Inter e Monza può essere posticipata; cerchiamo di capire il motivo e cosa sta succedendo nei pressi di San Siro

L’Inter è pronta ad iniziare la nuova stagione; i nerazzurri vogliono essere grandi protagonisti in questo campionato nonostante la partenza di giocatori importanti come Brozovic, Dzeko e Onana. A questi bisogna aggiungere l’addio, già annunciato da tempo, di Skriniar e il mancato ritorno di Lukaku. Assenze pesanti ma l’Inter vuole lottare fino alla fine.

Il primo ostacolo nella strada allo scudetto è il Monza che vuole confermarsi dopo quanto fatto nella scorsa stagione; non sarà una sfida semplice per i ragazzi di Inzaghi. Il calcio d’inizio è previsto per le 20.45 ma la partita potrebbe essere posticipata di qualche minuto. Il Monza, infatti, è bloccato in autostrada e questo rischia di far slittare l’inizio. Il condizionale, però, è d’obbligo perché i ragazzi di Palladino potrebbero anche arrivare in tempo; situazione da monitorare.