Calciomercato Bologna, ecco il dopo Arnautovic: sprint finale, si chiude

Il Bologna è alla ricerca dell’attaccante che sostituirà Arnautovic: si cerca un profilo ben preciso, si sta chiudendo in queste ore.

Arnautovic è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, ma il Bologna adesso sta cercando di trovare un sostituto all’altezza. Il profilo è quello del bomber dotato non solo di un ottimo fiuto per il gol, ma anche di una stazza fisica importante, una sorta di boa là davanti che possa anche fare reparto da solo.

Al momento le piste sono solamente due, con la prima che tuttavia sembra ormai essere definitivamente tramontata. Non va dimenticata, tuttavia, la permanenza di Zirzkzee, sul quale i felsinei hanno deciso di puntare nonostante un’annata, quella precedenze, con più ombre che luci.

Petagna al posto di Arnautovic al Bologna? Colombo si allontana

Il nome numero uno sulla lista è quello di Andrea Petagna del Monza, con il ragazzo classe 1995 che sembra ormai sempre più lontano dai lombardi: per lui sarà decisivo il destino di Colombo del Milan, sempre più vicino alla squadra di Galliani, il quale lo spingerebbe necessariamente altrove. L’attaccante rossonero dovrebbe rinnovare per poi partire in prestito.

Il Bologna in tal senso sarebbe la piazza ideale per lui, dal momento che non solo gli garantirebbe la Serie A, ma anche e soprattutto un potenziale ruolo da protagonista all’interno della rosa. Resta da capire, tuttavia, quale sarà la formula dell’eventuale trasferimento, se in prestito o a titolo definitivo; il contratto dell’ex Spal e Napoli con i rossoblu è lungo (scade nel 2026) ed oneroso (2,5 milioni di euro a stagione), cifre che difficilmente potrebbe sostenere il club di Thiago Motta. Su Petagna rimane vivo anche l’interesse del Cagliari e del Genoa.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore, ma la girandola degli attaccanti ha inizio.