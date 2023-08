Buffon fa il borsino per scudetto e Champions: “Vi dico chi sono le favorite”

Gigi Buffon è alla sua prima stagione di Serie A da spettatore dopo il ritiro dal calcio giocato: dal Napoli alla Juve passando per i calciatori preferiti

Dopo 657 presenze in Serie A, 10 scudetti e quasi 30 anni in campo, Gigi Buffon si gode la sua prima stagione da spettatore. La fine dell’avventura col Parma è stata amara per l’epilogo sul campo, ma pochi giorni fa la leggenda azzurra ha appeso guanti e scarpini al chiodo. Ma senza rimpianti.

Lo ha sottolineato lui stesso in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Quando prendo una decisione vado fino in fondo. Ho detto basta dopo il primo tempo della semifinale d’andata dei playoff Cagliari-Parma. Mi ero preparato al meglio per quella sfida e poi, per una banalità, mi sono infortunato. La vita mi stava mandando un segnale chiaro, era arrivato il momento di smettere: così ho fatto”. Ma ora Buffon potrà sedersi a guardare lo spettacolo della Serie A. Nel giorno del primo turno del nuovo campionato, l’ex Juve dice la sua: “Le favorite per lo scudetto sono Napoli, Inter e Juve e per la Champions lotteranno anche Milan, Lazio e Roma”. Poi si sofferma sulle singole squadre: “Il Milan la squadra che mi intriga di più. Inter più debole? Parte dalla certezza Lautaro. Senza Lukaku e Dzeko, ma con Thuram e Arnautovic, l’Inter è in corsa per il titolo”.

Buffon tifa Dybala, Thuram, Chiesa e Atalanta

E la Juve? “Il fatto di non dover giocare le coppe può essere alla lunga un fattore determinante. Spero la sorpresa sia l’Atalanta, ho un debole. Mi piace tutto”. Buffon elegge poi anche i suoi giocatori ‘preferiti’, che seguirà con più trasporto: “Federico Chiesa e Marcus Thuram, per ‘fratellanza’. Li ho visti nascere. Così come faccio il tifo per Dybala, autentico campione”.

E ancora i calciatori che avrebbe voluto vedere in Serie A: “Neymar e Mbappè. Hanno talmente tanta classe che ti toglie il fiato. Li avremmo meritati in Italia. Da tenere d’occhio? Baldanzi, ha quella strafottenza che, se non deborda, è molto importante”. Non può mancare infine anche un giudizio sui portieri: “Voglio vedere la crescita di Vicario e Carnesecchi: hanno ottime qualità”. Buffon dixit.