Addio a Carlo Mazzone: il ricordo del mondo dello sport

Il mondo del calcio si stringe nel ricordo di Carlo Mazzone, ex allenatore scomparso all’età di ottantasei anni

Diciannove agosto 2023, una giornata triste per il mondo del calcio; si è spento all’età di ottantasei anni Carlo Mazzone. E’ stato uno dei tecnici più apprezzati nel mondo del calcio ed ha avuto la possibilità di allenare squadre importanti come, ad esempio, la Roma. Carlo Mazzone era un puro, personaggio capace di lasciare un segno sia a livello calcistico sia dal punto di vista comunicativo.

Di lui ricordiamo, per forza di cose, la famosa corsa verso il settore dei tifosi dell’Atalanta quando allenava il Brescia in un match terminato con un pirotecnico tre a tre. Il mondo del calcio ricorderà Mazzone con un minuto di silenzio in questa prima giornata; un gesto doverose per un personaggio iconico del mondo del calcio e che verrà ricordato per sempre visto quanto fatto nel mondo del calcio.

Il calcio saluta Carlo Mazzone: il ricordo social

Una giornata, come detto, triste per il mondo del calcio che perde uno dei personaggi più rappresentativi; Carlo Mazzone ha fatto tanto per questo sport ha lasciato un segno decisamente importante nel mondo del calcio.

Nello giorno della sua scomparsa non sono mancati i saluti al tecnico; qui possiamo vedere una serie di tweet in cui viene ricordato Carlo Mazzone.

Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile. A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0.… pic.twitter.com/VZirbtBKEE — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 19, 2023

Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso 💛❤️ Forza Roma!#ASRoma pic.twitter.com/VyP5vU32ix — AS Roma (@OfficialASRoma) August 19, 2023

«Maestro, guida, punto di riferimento. #Mazzone è stato un faro: mi ha illuminato facendomi scoprire nuove qualità e mi ha insegnato che l’umanità è un valore fondamentale. Ha saputo divertire e ha fatto giocare bene le sue squadre. Non lo dimenticherò mai». Andrea Pirlo pic.twitter.com/K97yovTC3d — U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 19, 2023

Udinese Calcio esprime il cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone, leggenda del calcio italiano ed allenatore tra i più amati del nostro movimento.

Da parte del Club le condoglianze e la vicinanza alla sua famiglia. Ciao Carletto. pic.twitter.com/HP6PKpnMlQ — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 19, 2023

Carlo Mazzone prosegue la sua corsa…nell’altra vita, lasciandoci i ricordi di un grande allenatore e del “suo” calcio: appassionato, schietto, genuino e sano, con uno stile che non vorremmo mai definire di altri tempi, ma che facciamo fatica a ritrovare in questi. Ciao Mister ! pic.twitter.com/iezPMhjRK3 — Andrea Abodi (@andreaabodi) August 19, 2023

Il cordoglio della FIGC per la scomparsa di Carlo Mazzone. Gravina: “Ha inventato uno stile unico” ▶️ https://t.co/xWyGztPWfB pic.twitter.com/qOHzfnBCxx — FIGC (@FIGC) August 19, 2023

Un saluto doveroso da parte dei club ma anche di ex giocatori come Buffon o da parte della FIGC. Mazzone è stato, in un certo senso, il mister di tutti; un tecnico capace di coinvolgere tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport che oggi piange e versa lacrime.