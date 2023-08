UFFICIALE il grande colpo del Lecce: affare Krstovic, i dettagli

Il Lecce si è assicurato uno dei migliori bomber dell’Est Europa. Nella scorsa stagione il classe 2000 ha messo a segno 26 gol

Da qualche ora è ufficiale il trasferimento di Krstovic al Lecce. Operazione chiusa ieri pomeriggio, come raccontatovi qui su Calciomercato.it, per una cifra intorno ai 4 milioni di euro.

Montenegrino classe 2000 e autore di 26 nella passata stagione, Krstovic è un bomber di razza con tutte le carte in regola per far compiere un salto di qualità al reparto avanzato dei salentini. In basso eccolo al fianco del suo agente Milan Dudic, ex difensore serbo che ha rivestito un ruolo importante nella trattativa con gli slovacchi dello Streda.