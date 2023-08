Milan, quante squadre per il bomber con la valigia: e l’ex può spuntarla | CM.IT

In questi ultimi giorni di mercato può scattare il domino delle punte con Milan, Monza e Roma protagoniste



È il mercato degli attaccanti. Tanti hanno trovato già posto, ma ancora in parecchi cercano sistemazione così come molti club in Serie A sono in piena caccia al centravanti che completa il reparto o gli cambia volto.

Il Milan vuole assolutamente piazzare Origi per poi fiondarsi sul vice – o comunque l’alternativa – di Giroud. E decidere anche sulle sorti di Lorenzo Colombo. La Roma ha il solo Belotti a due giorni dall’inizio del campionato. Mourinho chiede un bomber da settimane, dopo il naufragio degli affari Scamacca e Morata adesso lo stallo è su Marcos Leonardo e Duvan Zapata. Lo stesso colombiano va verso l’addio all’Atalanta dopo una stagione maledetta dal punto di vista degli infortuni. La Dea ha dato un segnale ben preciso al 91, prendendo prima El Bilal Toure e poi proprio Scamacca. E così sia Zapata che Muriel sono praticamente accompagnati alla porta, con il Monza che ha già drizzato le antenne. Galliani non dorme mai, ha fiutato il colpaccio ad effetto ma ci sono diversi tasselli che prima devono andare a posto.

Zapata e Muriel in uscita: contatti tra Monza e Atalanta

Dei due attaccanti, connazionali, ai brianzoli – come risulta a Calciomercato.it – stuzzica senza dubbio più Muriel che Duvan. Palladino lo vede più adatto alla sua squadra, è un nome probabilmente anche più affascinante per quello che è in grado di fare. Non a caso negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra le società in cui si è parlato di entrambi, ma più che altro dell’ex attaccante di Lecce, Udinese, Sampdoria, Siviglia e Fiorentina.

Affinché Galliani possa affondare per l’arrivo di Muriel, però, al Monza serve prima cedere Andrea Petagna. Ma al momento per il centravanti scuola Milan non sono arrivate richieste ufficiali, anche se club come Cagliari e Bologna ci stanno pensando. Per questo si aspettano sviluppi nei prossimi giorni. Nel frattempo la Roma (che aveva parlato anche di Muriel) continua a trattare con l’Atalanta per Zapata, ma senza trovare l’accordo sulle cifre. E ovviamente il rischio di un inserimento come quello del Monza è dientro l’angolo. Nei radar di Galliani e Modesto c’è anche però anche Lorenzo Colombo, gioiellino rossonero che può andare via in prestito dopo l’ottima stagione a Lecce. Il classe 2002 ha parecchi estimatori, in questo momento Cagliari e Genoa sono tra le pretendenti più accreditate. Ma per lasciare Milanello serve l’ok della società, che deve capire anche le strategie per l’attacco di Pioli. Il via libera del Milan potrebbe quindi direzionare in un senso o in un altro le mosse di diverse società. Con Galliani attentissimo, e non solo per questioni di cuore, alle decisioni rossonere.