Le dieci frasi più belle di Pep Guardiola: la previsione su Lewandowski ed Haaland

Parliamo, senza ombra di dubbio, di uno dei tecnici più forti in circolazione; Guardiola anche a livello comunicativo, è uno dei migliori

Recentemente, con il Manchester City, ha vinto la Supercoppa Europea battendo in finale il Siviglia; sono serviti i calci di rigore (dopo l’uno a uno dei novanta minuti) per decretare il successo dei Citizens che continuano il loro momento magico, Community Shield permettendo.

Il club di Premier League, da quando ha deciso di affidare le redini della squadra a Guardiola, è entrato in una dimensione diversa fatta di successi e partite da far passare agli annali del calcio. L’allenatore ha dato una mentalità nuova ai suoi ragazzi e, contro l’Inter, è arrivata la prima Champions League nella storia del City.

Allenatore che ha scritto e continua a scrivere pagine indimenticabili nella storia del calcio; quando deciderà di smettere sarà impossibile dimenticarlo considerando anche come ha fatto rendere le sue squadre.

Tra le sue “creature” migliori troviamo, senza nessun dubbio, il Barcellona dove ha avuto il piacere di allenare un giocatore come Messi. Proprio sul talento argentino ha detto “Tranquilli, un giorno Messi metterà un gol di testa, e sarà storico“; il gol di testa è arrivato, in finale di Champions League contro il Manchester United. Sempre sull’ex PSG ha dichiarato “Messi è unico e fa la differenza“. Affermazione su cui possiamo dire di essere tranquillamente d’accordo considerando le qualità, infinite, del giocatore.

Abbiamo detto di come abbia allenato il Barcellona in un periodo decisamente importante per il club blaugrana; sulla squadra di Liga una volta sottolineò “Quello che preoccupa la gente è avere un piatto da mettere in tavola, non se l’allenatore del Barcellona rimane“. Vedere Guardiola in Italia sarebbe un sogno; a tal proposito dichiarò “Se dovessi tornare in Italia sarà per il Brescia. E lo farò gratis“. Attestato d’amore decisamente importante.

Le frasi più belle di Guardiola: dal parere sui colleghi alla dichiarazione su Lewandowski

Guardiola, come detto, è uno dei migliori allenatori al mondo; l’attuale tecnico del City, però, ha sempre avuto parole di elogio per i suoi colleghi. Ricordiamo, ad esempio, la dichiarazione per Mourinho “Probabilmente ci troviamo davanti al miglior allenatore del mondo“. I due hanno dato vita a battaglie intense in Liga. L’attuale tecnico del City ha anche svelato che “Davanti alle situazioni complesse penso a che farebbe lui” e il riferimento è a Cruijff, altra persona capace di scrivere la storia del calcio.

Parole importanti anche per Zeman “Da quando ha iniziato ha sempre visto il calcio alla stessa maniera“. Non sono mancati poi gli elogi a Lewandowski, attaccante che ha avuto ai tempi del Bayern Monaco; sul centravanti ha affermato “E’ il giocatore più professionale con cui ho lavorato“.

Difficile dire se un tecnico come Guardiola si sia mai ispirato a qualcuno; possiamo, però, affermare come il tecnico abbia affermato come “Per me Marcelo Bielsa è il miglior allenatore del mondo“. Una dichiarazione importante per un tecnico che, nella sua carriera, ha sempre avuto l’incredibile capacità di far rendere al massimo gli elementi a sua disposizione.

Tornando a Guardiola non possiamo non restare affascinati dal modo di intendere calcio del tecnico e, soprattutto, di come riesce a far giocare le sue squadre. Al City ha un centravanti come Haaland che, forse, in passato non ha mai avuto. Ma l’attaccante non è mai stato un problema. “Non abbiamo un centravanti, il nostro centravanti è lo spazio“;

Dichiarazione iconica e che, probabilmente, meglio rappresenta il modo di fare calcio di Guardiola; soprattutto a Barcellona, la sua squadra non dava punti di riferimento riuscendo ad arrivare, all’interno dell’area di rigore avversaria, con praticamente tutti gli effetti di movimento. Una caratteristica che ha reso il suo gioco uno dei migliori degli ultimi anni.