Giallo Lazio-Juventus, la FIGC ha già deciso

Lazio e Juventus hanno ultimato un’affare di calciomercato molto importante, tuttavia si apre un piccolo giallo: la FIGC ha deciso.

Juventus e Lazio, per ragioni diverse, non stanno compiendo una sessione di calciomercato estiva ricca di colpi che possono far accendere e far sognare i tifosi. Se, infatti, per i bianconeri l’esclusione forzata dalle coppe è una spada di Damocle non indifferente, per i biancocelesti i problemi con Sarri e il ‘non-mercato’ di Lotito (così lo ha definito la Curva Nord in un comunicato) non stanno senz’altro aiutando a creare un clima piacevole attorno alla squadra.

Un affare, però, tra queste due società si è concluso, ma sembrerebbe aprirsi un piccolo giallo sul quale, però, la FIGC sembra avere le idee molto chiare. Ecco di che cosa si tratta.

Pellegrini alla Lazio in prestito biennale? La posizione della FIGC

Luca Pellegrini è ufficialmente un giocatore della Lazio. Il terzino, che l’anno scorso ha militato in prestito nella prima parte di stagione in Bundesliga tra le fila dell’Eintracht Francoforte e poi, a gennaio, tra i biancocelesti, vestirà la maglia degli aquilotti anche nelle prossime due stagioni.

L’esterno basso di difesa classe 1999, infatti, arriva in prestito biennale gratuito dalla Vecchia Signora, ma qui si apre un piccolo caso. La Fifa, infatti, a partire dalla stagione 2022-2023, ha vietato qualsiasi tipo di accordo biennale.

Tutti i trasferimenti a titolo temporaneo devono avere necessariamente una durata massima di un anno. La FIGC, tuttavia, sembra avere concesso una sorta di deroga a questa norma della Fifa, probabilmente in virtù del fatto che il trasferimento di Pellegrini, in questo caso, è un prestito a titolo gratuito.

Insomma, la Federazione Italiana Giuoco Calcio sembra avere le idee molto chiare a riguardo ed ha acconsentito al trasferimento del ragazzo dalla Juve alla Lazio: per lui inizia quindi una nuova avventura.