Gabri Veiga tra Real, City e Chelsea sceglie il Napoli: il retroscena di mercato

Gabri Veiga ha preferito il Napoli alla concorrenza di Real, City e Chelsea: il retroscena di mercato sul centrocampista spagnolo

Ormai è fatta, Gabri Veiga sarà un nuovo calciatore del Napoli. E’ solo questione di giorni ed il classe 2002 andrà a rinforzare la rosa allenata da Rudi Garcia, intenzionata a compiere una vera e propria impresa, bissando lo storico terzo scudetto vinto da Luciano Spalletti nella scorsa stagione.

Per farlo dovrà affidarsi sia ai volti ben noti come Osimhen e Kvaratskhelia, trattenuti nonostante le sirene di mercato, sia a profili nuovi come quelli di Natan e Cajuste (presentati ieri ndr) e, appunto, a quello della stellina del Celta Vigo pronta a sbarcare in Italia.

E’ infatti notizia di questa mattina, che il club del patron De Laurentiis ha trovato l’accordo definitivo con la società spagnola per 30 milioni di euro più 6 di bonus, poco meno dei 40 di clausola rescissoria fissata dal club.

Gabri Veiga al Napoli: quanti top club battuti da De Laurentiis

L’acquisto di Gabri Veiga non deve assolutamente passare in secondo piano. Il centrocampista 21enne è un potenziale top player e già nella scorsa stagione con 11 gol e 4 assist in 40 presenze in Liga ha dimostrato di essere pronto per palcoscenici di rilievo.

Non tutti sanno o ricordano infatti, che solamente 4 mesi fa, in piena primavera, erano almeno cinque le squadre che inseguivano lo spagnolo oltre al Napoli. Su tutte il Chelsea, che aveva iniziato già a muovere i primi passi per provare a strapparlo alla concorrenza.

Ma non solo, la giovane stellina spagnola, che si è innamorata di questo sport calciando una zucca nel giardino dello zio, ha visto palesarsi l’interesse anche di Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Arsenal. Top club di primissima categoria, che erano pronti a sfidarsi per il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Celta Vigo dall’età di 11 anni.

Il presidente del Celta, Carlos Mouriño, sempre ad aprile, aveva dichiarato che anche altre società francesi e alcuni club italiani lo avevano contattato per chiedere informazioni sul suo gioiello più prezioso. Un talento puro, un giusto mix tra visione di gioco, inserimenti, tiro da fuori e senso del gol.

Nessuno dei top club sopracitati, però, ha realmente scelto di investire su Veiga, perché spesso le vie del calciomercato portano in direzioni differenti. Chi ha voluto realmente spingere sull’acceleratore è stato il Napoli, con un colpo da top club europeo.

Il nome di Veiga aumenta e di non poco il tasso tecnico della nostra Serie A, spesso orfana di talenti di primissimo piano, che in questo caso, hanno preferito un progetto italiano rispetto a quello inglese o, addirittura, al denaro arabo.