Clamoroso Zaniolo, l’Aston Villa frena dopo le visite: cosa sta succedendo

Non è ancora detta l’ultima parola sul trasferimento di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray all’Aston Villa: gli inglesi, nonostante le visite mediche, non sono ancora convinti

Non è ancora fatta per l’arrivo di Nicolò Zaniolo all’Aston Villa. L’esterno del Galatasaray nei giorni scorsi ha sostenuto le visite mediche con il club inglese dopo che i club hanno trovato l’accordo tra prestito, riscatto e bonus. Come riporta ‘Sky Sport’, però, la società di Birmingham – dopo l’infortunio di Buendia – non è ancora del tutto convinta e prenderà una decisione definitiva solo nelle prossime ore.

A preoccupare l’Aston Villa e il suo manager Emery è infatti lo storico infortuni dell’ex giocatore della Roma, che è stato operato due volte al crociato. Un aspetto che lo pone inevitabilmente a rischio ricadute, anche e soprattutto a livello muscolare. Per questo l’allenatore spagnolo vorrebbe qualche garanzia in più, dal punto di vista fisico. E di conseguenza economico, per quanto riguarda dei pagamenti legati proprio a presenze e infortuni di Zaniolo. Uno stop che ovviamente riguarda anche la Roma, che da questa cessione ricaverebbe una percentuale di circa un paio di milioni. A breve arriverà la decisione degli inglesi sul completamento dell’operazione o l’eventuale ritorno al Galatasaray del giocatore, che piaceva anche alla Juve.