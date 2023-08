Asse Inter-Torino: Marotta lo svende, ma c’è un motivo valido

Asse di mercato caldissimo tra Inter e Torino, con Marotta che svende un giocatore in esubero, ma per un motivo più che valido.

È ormai fatto l’arrivo di un giocatore dell’Inter tra fila del Torino, con i Granata che sono riusciti a prelevare a titolo definitivo tra le fila dei nerazzurri un giocatore che per loro è stato molto importante nella scorsa stagione.

Ciò che tuttavia stupisce non è tanto l’operazione in sé, quanto piuttosto le cifre davvero molto basse: 4 milioni di Euro. Marotta, tuttavia, aveva un motivo valido per accettare un’offerta di questa portata, ecco il motivo.

Lazaro al Torino, l’Inter avrà una percentuale sulla rivendita

Lazaro è un nuovo giocatore del Torino, con il terzino che arriva a titolo definitivo dopo aver giocato l’anno scorso in prestito dall’Inter proprio tra le fila della squadra di Juric. Il terzino, infatti, è stato acquistato per 4 milioni di Euro; una cifra che è da considerarsi scontata visto e considerato i 6/7 che invece erano la richiesta iniziale da parte dei nerazzurri.

Marotta, invece, ha optato per un’altra soluzione: in caso di eventuale futura cessione del Toro, infatti, i nerazzurri riceveranno una commissione in percentuale sulla vendita. Una strategia che permetterà così non solo di fare cassa, ma anche di monetizzare al meglio una futura -eventuale- valutazione al rialzo del ragazzo che, tra le fila dei nerazzurri, non è mai stato in grado di esprimere al meglio tutto il suo potenziale.