Scatta l’allarme per la Juventus: “Come fa a passare le visite mediche”

Per la Juventus potrebbe sorgere un problema di non poco conto: non supera le visite mediche

Giornate di trattative per la Juventus, ma anche giornata di amichevoli con il rush finale in vista dell’inizio di campionato.

I bianconeri sono attesi domenica dalla sfida contro l’Udinese, ma Allegri non dispone ancora della rosa completa che affronterà poi la stagione almeno fino a gennaio. Giuntoli è al lavoro soprattutto sul fronte cessioni (ieri l’addio ufficiale di Rovella, oggi può arrivare quello di Pellegrini, entrambi alla Lazio), ma presto dovrà intervenire anche sugli acquisti.

Qualcosa si farà in avanti, con la pista Berardi tornata improvvisamente calda, ma qualcosa sarà fatto anche a centrocampo, dove c’è il dubbio relativo alle condizioni di Paul Pogba. Il francese ieri ha dato segnali incoraggianti nell’amichevole contro l’Alessandria, trovando anche il gol, ma c’è da capire se potrà tornare ad essere un elemento importante per la Juve o meno.

Un dubbio che aleggia anche in prospettiva di una sua eventuale cessione (si era parlato dell’interesse di club arabi).

Calciomercato Juventus, enigma Pogba: permanenza obbligata

A parlare delle cessioni della Juventus è Graziano Campi, intervenuto a Tv Play per fare il punto sul mercato dei bianconeri.

Campi riguardo alla condizione economica della società piemontese ha affermato: “La Juve ha bisogno di fare cassa perché per tutti quelli che sta vendendo non sta incassando, sono tutti prestiti e riscatti futuri e quindi i soldi (se arriveranno) arriveranno l’anno prossimo. Non c’è stata neanche una riduzione degli stipendi perché molti non erano nella rosa. A livello di cassa è un disastro totale: ha incassato 4 milioni dal turco e 4 milioni da Zakaria. In più realizza alcune minusvalenze su alcune delle plusvalenze fittizie che sta regalando in giro per togliersi dall’imbarazzo di quel che ha combinato”.

A proposito di cessioni, per Campi non c’è la possibilità che Pogba lasci la Juventus: “Resta? Per forza se ogni volta che va a fare le visite mediche ha un problema, chi te le fa passare?”