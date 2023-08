L’Inter torna sui suoi passi: arriva la nuova offerta

Le montagne russe del mercato nerazzurro non sono ancora terminate, ritorno di fiamma improvviso: l’Inter presenta una nuova offerta

Guardandolo a bocce ferme, il mercato dell’Inter ha tutti gli ingredienti giusti per una serie tv costellata da continui colpi di scena. Tutto è iniziato con Romelu Lukaku e la scoperta del suo dialogo approfondito con gli emissari della Juventus. Da quel momento, quello che sembrava essere un mercato ben delineato, ha preso strade impreviste.

A partire proprio dall’attacco, con Simone Inzaghi che alla fine si è visto consegnare Marko Arnautovic e Marcus Thuram, dopo aver salutato Lukaku e Dzeko. La dirigenza meneghina ha trattato a lungo anche Gianluca Scamacca, salvo poi vederlo accasarsi in nerazzurro a Bergamo con la maglia dell’Atalanta. Un’altra telenovela, che vi abbiamo raccontato ampiamente su Calciomercato.it nelle scorse settimane, è stata quella relativa a Samardzic: alla fine l’Inter ha deciso di interrompere i negoziati. Ecco, in questo susseguirsi di colpi di scena, ora arriva un ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma per Pavard: ora l’Inter presenta una nuova offerta

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi, l’Inter ha trovato nuova linfa che ha alimentato l’interesse per Benjamin Pavard. Il difensore francese non ha più un ruolo chiave nel Bayern Monaco e potrebbe rappresentare una grossa occasione di mercato.

Secondo quanto riportato su L’Equipe, i nerazzurri adesso starebbero per presentare una nuova offerta al Bayern per aggiudicarsi Pavard e consegnarlo a Simone Inzaghi. I rapporti con i bavaresi sono ottimi, come dimostrato dal pagamento dei 6 milioni per Sommer senza passare dalla clausola in modo da poter dilazionare i costi a bilancio, e ora potrebbero essere fondamentali per mettere in piedi un nuovo affare. Con la trattativa naufragata per Samardzic, l’Inter sta valutando di indirizzare la propria forza economica in altre direzioni. L’ipotesi Pavard prende sempre più corpo.