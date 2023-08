L’attaccante va in bianconero: l’ultima beffa per l’Inter

E’ stato un calciomercato difficile per l’Inter, specie per le mosse in attacco: ora il bomber inseguito si prepara a vestire di bianconero

Non sono mancati i colpi importanti, nel calciomercato dell’Inter, che però è andata incontro a problemi di vario genere e non è riuscita a concretizzare tutti gli obiettivi che si era posta per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Se è vero che il tecnico potrà contare su profili di sicuro talento e affidabilità come Sommer, Frattesi, Cuadrado, Carlos Augusto, Marcus Thuram, per l’attacco ci si aspettava sicuramente qualcosa di diverso. Il dietrofront di Lukaku ha finito con il condizionare notevolmente le mosse di Marotta e soci, il lungo inseguimento a profili come Morata, Balogun, Scamacca e altri non ha portato risultati. Alla fine, è tornato a Milano Arnautovic, incoraggiato dai tifosi anche se tutto l’ambiente avrebbe sognato un colpo di maggior spessore. Ora, si va concretizzando una ulteriore beffa per i vice campioni d’Europa.

Inter, Balogun verso i bianconeri: siamo alla svolta

Dall’Inghilterra, arrivano notizie sul futuro di Folarin Balogun, attaccante dell’Arsenal che si è messo in luce lo scorso anno al Reims con 21 reti in campionato. E che pare pronto a vestire di bianconero.

Secondo l’Evening Standard, infatti, il Fulham attende la cessione di Mitrovic in Arabia Saudita per piazzare il colpo. Una cessione, quella del serbo, che sarà piuttosto remunerativa e che consentirà di investire su uno dei giovani attaccanti in rampa di lancio in Premier League. L’Arsenal continua a proporre una valutazione piuttosto alta dello statunitense (50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro al cambio), ma i Cottagers sembrano convinti di poter limare al ribasso questa quotazione e mettere a segno un affare importante.