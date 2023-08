‘Er Moviola’, che fine ha fatto Jorge Luis Andrade da Silva? Ecco perché lo chiamavano così

Ai giocatori, molto spesso, vengono dati dei soprannomi; andiamo a scoprire come era conosciuto Jorge Luis Andrade da Silva

Nel calcio non mancano i soprannomi agli interpreti di quello che è, senza ombra di dubbio, uno degli sport più seguiti del mondo; molto spesso il soprannome deriva o da una caratteristica fisica o da una precisa abilità tecnica ma può arrivare anche dagli stessi tifosi che scelgono un soprannome che accompagnerà la carriera di un determinato giocatore.

E’ chiaro che se pensiamo al soprannome di un giocatore non può non venirci in mente “La Pulce“, l’appellativo con cui è conosciuto, praticamente in tutto il mondo, un certo Leo Messi. Il fuoriclasse argentino è, da sempre, denominato così per la sua statura ma anche una velocità a dir poco incredibile.

Anche in passato i calciatori hanno avuto dei soprannomi che, in un senso o nell’altro, hanno caratterizzato la loro carriera; un caso in particolare riguarda quello di Jorge Luis Andrade da Silva che ha vestito diverse maglie tra cui quella della Roma. Giocare nella capitale non è mai semplice considerando le pressioni della piazza e la voglia, da parte dell’ambiente, di riuscire (ogni anno) a fare il meglio possibile.

L’ex centrocampista arrivò alla Roma nel 1988 con, alle spalle, quattro campionati vinti; il suo palmares, però, non lo ha aiutato nell’esperienza capitolina dal momento che, in quella stagione, venne impiegato pochissime volte. Della sua avventura romana si ricorda, purtroppo, il soprannome; Jorge Luis Andrade da Silva, infatti, venne soprannominato “Er Moviola“.

Un soprannome dovuto alla sua eccessiva lentezza in campo; un centrocampista che, quando scendeva in campo, non riusciva mai a velocizzare il ritmo del gioco e questo probabilmente anche per le difficoltà nel adattarsi ad un campionato completamente diverso da quello a cui era abituato. La sua avventura nella capitale, possiamo dirlo senza troppi problemi, non è andata come tutti (a partire da Jorge Luis Andrade da Silva) si aspettavano.

Jorge Luis Andrade da Silva cosa fa oggi: non ci crederete

Dopo l’esperienza, come detto, non positiva con la maglia della Roma, ha giocato in diverse squadre (tra cui il Vasco da Gama) senza però lasciare un segno poi così indelebile. Nel corso della sua carriera ha fatto anche l’allenatore-giocatore.

Non abbiamo molte informazioni sull’ex centrocampista una volta appesi gli scarpini al chiodo; Sembra, però, che Jorge Luis Andrade da Silva ora sia assistente del Flamengo, un club calcistico decisamente importante in Brasile.