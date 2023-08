Ronaldo torna in Champions, proposta clamorosa

L’Arabia Saudita può provocare un vero e proprio terremoto anche in Champions League: torna Cristiano Ronaldo

L’Arabia Saudita non vuole essere soltanto un temporale estivo di passaggio per il calcio europei. I club della Saudi Pro League fanno sul serio e il loro obiettivo è quello di spodestare le società del Vecchio Continente dal vertice del calcio mondiale.

Per farlo, come si sta ampiamente vedendo in questa finestra di calciomercato, non si stanno lesinando gli investimenti. Numerosi i campioni sottratti dai campionati europei e portati in Arabia Saudita: da Benzema a Neymar, passando per Koulibaly, Firmino, Brozovic e Milinkovic-Savic.

Una lista che potrebbe allungarsi ancora nelle prossime settimane con altri calciatori che potrebbe sbarcare in Arabia Saudita e dare lustro al campionato che vede già la presenza di Cristiano Ronaldo. Ma la voglia di calcio dei club sauditi non si ferma al campionato: stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il grande obiettivo è sbarcare in Champions League.

Proprio così: l’idea è quella che strappare una wild card per la formazione che vincerà la Saudi Pro League che le consenta di prendere parte alla Champions europea dal 2024/2025, anno di avvio della nuova formula della competizione principale d’Europa.

Dall’Arabia Saudita alla Champions: tutto sull’idea della wild card

La nuova Champions prevede un girone unico da 36 squadre e otto partite (con squadre diverse) per ogni club.

Una formula che attrae anche i club arabi che sono pronti a sbarcare in Europa per accrescere il loro prestigio. L’ipotesi, come detto, sarebbe quella di ricevere una wild card dalla Uefa da destinare alla vincitrice della Saudi Pro League, anche se non mancherebbero le opposizioni.

Da quella dei club europei, che vedrebbero sottrarsi un posto, a quella del Confederazione asiatica che perderebbe per la propria Champions una squadra di uno dei campionati che più sta facendo parlare.