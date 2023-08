La verità su Mancini e Spalletti: doppio annuncio in diretta

Le dimissioni di Mancini e il possibile approdo di Spalletti sulla panchina della Nazionale tengono banco: doppia dichiarazione interessante

Il Ferragosto calcistico è stato incendiato dalle dimissioni di Roberto Mancini da Ct della Nazionale e dal successivo dibattito creatosi attorno alla possibile successione con Luciano Spalletti. Un tema affrontato diffusamente da vari commentatori e che è stato sviscerato a ‘Tv Play’ dall’agente Mario Giuffredi.

Sull’addio del Ct campione d’Europa, Giuffredi si è detto sicuro che i petroldollari arabi non c’entrino: “Aveva altre offerte per lasciare la Nazionale, anche da club di Premier League. E’ rimasto perché credeva nel progetto, la storia dell’offerta dall’Arabia credo sia falsa. Ma gli hanno messo troppi paletti e così ha deciso di lasciare. Non penso affatto sia una questione di soldi”. Discorso simile quello che riguarda Spalletti: “Anche lui credo non si faccia imporre nemmeno mezzo paletto, se dovesse capitare non ci andrebbe in Nazionale. Dopo la vittoria dello scudetto è in condizione di aspettare, con l’Italia solo se potrà decidere al 100% su tutto”.

C’è spazio anche per le scuse di Giuffrida a De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo le dichiarazioni di alcuni giorni fa: “Ha sempre mantenuto le promesse e così ha fatto con il contratto di Mario Rui. La precedente intervista? Dovete capire che chi fa il mio lavoro spesso è sotto pressione. Ho detto cose fuori luogo non esprimendo bene alcuni concetti e ci tengo a fare le mie scuse pubbliche al presidente e a Chiavelli, dopo essermi chiarito con loro anche di persona, mi sono reso conto di aver sbagliato”.