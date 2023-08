Juventus, attenta: saluteranno in 8!

La Juventus spera di chiudere, nel migliore dei modi, questa sessione di mercato nel migliore dei modi e potrebbero esserci delle possibilità

Un mercato non semplice non solo per la Juventus ma per tutte le squadre del massimo campionato italiano e una prova è la situazione Samardzic; il centrocampista sembrava ad un passo dall’essere un nuovo giocatore dei nerazzurri ma la trattativa è incredibilmente saltata. Tornando ai bianconeri la squadra è forte è, considerando il fatto di dover giocare una sola partita a settimana, può avere molto chance di titolo.

Allegri, però, ha bisogno di rinforzi in modo da poter contare su diverse soluzioni nel corso della stagione. Si è parlato, per diverso tempo, di Lukaku e di come l’attaccante belga si sarebbe potuto integrare (anche più di Vlahovic) all’interno del sistema di gioco bianconero. Per arrivare all’ex attaccante dell’Inter però serve proprio la cessione del serbo e, su questo fronte, non ci sono novità considerando anche l’alta valutazione che la Juventus fa del proprio attaccante.

La sensazione, ma nel mercato può succedere di tutto, è che Vlahovic resterà alla Juventus e Lukaku non approderà in bianconero. Il centravanti belga è in una situazione non semplice: fuori dai piani del Chelsea, non più voluto dall’Inter e senza nessuna intenzione di andare in Arabia Saudita. Negli ultimi giorni si è parlato di Tottenham con gli Spurs alla ricerca di un centravanti dopo l’addio di Kane.

In una situazione del genere l’unica certezza è la necessità, da parte di Lukaku, di definire il suo futuro; oltre all’attaccante belga, però, sono altri sette giocatori del Chelsea ad essere in uscita.

Chelsea, rivoluzione totale: partono in otto

Come riportato da footmercato sono otto i giocatori in uscita dal Chelsea; i blues, dopo la deludente scorsa stagione, hanno (e non sembrano intenzionati a fermarsi) speso non pochi soldi per rinforzare a dovere la rosa a disposizione di Pochettino. Dopo l’arrivo di Caicedo, però, è tempo di sfoltire la rosa e come detto non solo Lukaku tra i giocatori con la valigia in mano.

Pronti a salutare il Chelsea, infatti, troviamo Trevoh Chalobah (che interessa all’Inter), e Conor Gallagher ma anche Callum Hudson-Odoi, Marc Cucurella (il cui investimento non sembra essere stato ripagato al cento per cento) Hakim Ziyech, Malang Sarr e Lewis Hall. Otto giocatori pronti a lasciare il Chelsea per permettere alla società di rientrare, parzialmente, dagli investimenti fatti in questa finestra di mercato ma soprattutto di sfoltire una rosa con veramente troppe alternative. Il giocatore più importante è, senza dubbio, Lukaku con la Juventus che sembra aver abbandonato definitivamente la pista per arrivare al belga.