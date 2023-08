Ingaggio da 11 milioni, ha detto sì: lascia la Juventus

La Juventus potrebbe veder partire uno dei titolari di Allegri: ha detto sì ad un ingaggio da undici milioni l’anno

Mancano ormai tre giorni all’inizio della Serie A e le squadre sono alle prese con gli ultimi assestamenti nella preparazione estiva. Questo non significa che il mercato è chiuso, anzi negli ultimi giorni potrebbe davvero accadere di tutto.

Questo vale anche per la Juventus che, al di là delle parole di Allegri, potrebbe cambiare diverse cose da qui alla fine della sessione estiva della campagna trasferimenti. C’è la questione Vlahovic da sistemare, con Lukaku che potrebbe ancora (con o senza scambio) arrivare in bianconero, ma c’è anche la possibilità di qualche cessione inattesa.

D’altronde Giuntoli già in sede di presentazione è stato abbastanza chiaro: non esistono incedibili e davanti all’offerta giusta tutti possono andare via. Un discorso che vale ancora di più per quei calciatori che, almeno sulla carta, in futuro non possono garantire chissà quale introito economico.

Calciatori come Szczesny, 33 anni e un contratto fino al 30 giugno 2025. Il portiere polacco può andare via da Torino, anzi avrebbe già detto sì ad un ingaggio da undici milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Szczesny ha detto sì: cessione possibile

Alla ricerca di un estremo difensore dopo il prolungamento dell’assenza di Neuer, il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino anche Szczesny, anzi la trattativa sarebbe già a buon punto.

Stando a quanto riporta il profilo Twitter Enganche, infatti, il polacco avrebbe detto sì al club tedesco: accordo per un biennale da undici milioni di euro a stagione. Fosse confermata l’intesa, sarebbe da trovare quella tra i due club con la Juventus che dovrebbe poi andare alla ricerca di un altro estremo difensore.

Tra i nomi possibili, c’è quello di Donnarumma, dovesse arrivare un’apertura del Psg alla cessione, ma anche quello di Marco Carnesecchi, altro nome da tempo nel mirino dei bianconeri. L’ex Cremonese all’Atalanta è chiuso da Musso visto che Gasperini sembrerebbe aver scelto l’argentino come portiere titolare per l’inizio della stagione. Tutto però dipenderà da Szczesny e dalla eventuale proposta che il Bayern farà alla Juventus.