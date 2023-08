De Laurentiis fa un regalo alla concorrente: le conseguenze che nessuno si aspetta

Il mercato è entrato nel vivo con gli ultimi giorni a disposizione dei vari club; De Laurentiis ha fatto una mossa decisamente a sorpresa

Siamo negli ultimi giorni di mercato e, mai come in questa sessione estiva, possono risultare decisivi considerando le difficoltà che stanno avendo i club di Serie A nel rinforzare i propri club.

Tra le società più attive troviamo, senza nessun dubbio, il Milan che però ha dovuto rinunciare a Tonali, giocatore fondamentale all’interno della rosa di Pioli e capace di iniziare la sua avventura in Premier League con un gol alla prima giornata.

Un club che vuole aumentare la propria qualità, in vista della nuova stagione, è il Napoli; la società partenopea, dopo la vittoria dello scudetto, vuole restare ai vertici del massimo campionato italiano. In panchina è arrivato Garcia, davanti si è riusciti a trattenere Osimhen e ora l’obiettivo è puntellare la rosa con giocatori in grado di aumentare la qualità della rosa partenopea.

In attesa di capire quali saranno gli ultimi rinforzi del Napoli non possiamo non sottolineare una mossa di De Laurentiis che può lasciare tutti senza parole. Il patron partenopeo lo conosciamo molto bene ma, nonostante questo, è pronto a fare un regalo ad un’altra squadra di Serie A.

Cheddira al Frosinone grazie al Napoli

Una delle nuove squadre della prossima Serie A è il Frosinone; il club, dopo aver dominato lo scorso campionato di B, è pronto a confrontarsi con la massima serie italiana consapevole di dover vivere una stagione decisamente intensa se vuole ottenere la salvezza.

Sulla panchina del Frosinone troviamo Di Francesco deciso a riscattarsi dopo le ultime stagioni decisamente poco positive; l’ultimo anno importante del tecnico è stato sulla panchina della Roma con la conquista di una clamorosa semifinale di Champions League.

Da quel momento solo stagioni negative condite da esoneri; al Frosinone la grande possibilità del riscatto ma anche la consapevolezza di essere di fronte ad una sfida non semplice da portare a termine. Il club, per ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano, ha bisogno di rinforzi e una mano potrebbe arrivare proprio da De Laurentiis.

Il Napoli, infatti, è vicino all’acquisto di Cheddira che verrebbe poi girato in prestito al Frosinone; parliamo di un centravanti capace, nell’ultima stagione, di realizzare ventidue gol stagionali. Con il suo Bari è andato ad un passo dalla promozione in Serie A sfuggita, all’ultimo secondo della finale playoff contro il Cagliari. Giocatore molto interessante che, in un club come il Frosinone, potrebbe rappresentare la soluzione in più per la salvezza; i club stanno definendo gli ultimi dettagli prima di concludere la trattativa.