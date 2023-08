Calciomercato Udinese, Sottil disperato: il grande rifiuto, salta tutto

Andrea Sottil è in difficoltà, con la sua Udinese che purtroppo sembra aver perso definitivamente un colpo che sembrava certo.

Da diversi anni a questa parte l’Udinese è una delle squadre che cambia il maggior numero di giocatori. Gli scout dei friulani sono sempre stati considerati tra i migliori al mondo e Andrea Sottil dovrà proprio rifarsi a loro per poter avere a disposizione i giocatori tanto attesi.

Il tecnico ex Ascoli era infatti probabilmente certo di essere prossimo alla chiusura di un grande colpo che avrebbe dato modo ai bianconeri di potersi migliorare. Peccato però che proprio sul più bello tutto quanto sembra ormai essere saltato, con il tecnico che ora dovrà sperare in qualche novità futura.

Pereyra alla Sampdoria: Udinese fuori, il motivo

Per diverse settimane si è parlato di un possibile ritorno di Pereyra all’Udinese, nonostante l’argentino se ne fosse andato solo al termine di questa stagione. Purtroppo non c’è stato modo di poter concretizzare l’affare, soprattutto perché non si è giunti all’intesa economica.

L’Udinese infatti offriva uno stipendio più basso al giocatore rispetto a quello precedentemente percepito e inoltre sarebbe stato solo per una stagione. Pereyra non era per nulla d’accordo con questa soluzione e per lui non sembra difficile trovare nuove soluzioni.

Sull’argentino ha infatti messo gli occhi in modo sempre più convinto la Sampdoria di Andrea Pirlo. Indubbiamente potrebbe essere molto limitante il fatto che il giocatore debba scendere di categoria, per quanto vestirebbe una maglia gloriosa. Secondo SportMediaset il sudamericano non sarebbe per nulla dispiaciuto di questa soluzione.

La Sampdoria, già nella prima gara ufficiale in Coppa Italia contro il Sudtirol, ha dimostrato di essere un undici ben disposto in campo e molto rapido negli scambi. Pereyra sarebbe il tocco in più per i genovesi, con il ragazzo che ha solo 32 anni e ancora tanto da dare al calcio italiano.