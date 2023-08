Spalletti-Nazionale, che attacco di De Laurentiis: “Atteggiamento da dilettanti”

Dopo l’addio di Mancini alla Nazionale, interviene De Laurentiis, presidente del Napoli, sulle voci su Spalletti Ct: che attacco alla FIGC

Dopo il terremoto causato, in ambito Nazionale calcistica, dalle dimissioni di Roberto Mancini da Commissario Tecnico, si è aperta la ricerca del suo successore. Incombono per l’Italia i prossimi impegni con le qualificazioni a Euro 2024 e il candidato più autorevole in questo momento, secondo molti, è Luciano Spalletti, reduce dallo scudetto vinto con il Napoli.

Il tecnico toscano, adesso a riposo, dovrebbe però essere ‘liberato’ mediante il pagamento di una penale insita nel suo contratto ancora in corso con gli azzurri. E di fronte alle considerazioni di molti commentatori e operatori dell’informazione, secondo i quali il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis dovrebbe ‘farsi da parte’, è arrivata la replica pepatissima dello stesso numero uno del Napoli, mediante un comunicato ufficiale in cui non le ha mandate a dire, attaccando con durezza anche la FIGC.

“Appare sorprendente che si arrivi a poche settimane da due gare importanti per la Nazionale subendo le dimissioni del Ct Mancini – si legge – Se la scelta del suo sostituto cade giustamente su Spalletti, non ci si può fermare di fronte all’accollo di dover pagare un milione lordo l’anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale, tutto questo è incoerente. Tre milioni di euro di penale non sono molti per il Napoli e ancor meno per il suo presidente, ma si tratta di una questione di principio. Il calcio italiano deve spogliarsi del suo atteggiamento dilettantesco. Fino a quando le deroghe saranno la regola, il sistema calcio non potrà evolversi”.