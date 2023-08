Roma, ecco Renato Sanches e Paredes: delirio giallorosso a Ciampino – VIDEO CM.IT

La Roma mette a segno un doppio colpo dal PSG: Renato Sanches e Paredes sono sbarcati a Ciampino accolti da tantissimi tifosi

La Roma ha piazzato la doppietta. Dopo una lunga trattativa Tiago Pinto ha chiuso il duplice affare con il PSG che porta a TrigoriaRenatoSanches e Leandro Paredes. Il portoghese arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze. L’argentino invece tornerà in giallorosso a titolo definitivo per una cifra complessiva di cierca 4,5 milioni.

Attorno alle 12.30 sia Renato Sanches che Leandro Paredes sono sbarcati all’aeroporto di Ciampino nel giorno di Ferragosto, accolti da più di un centinaio di tifosi in festa, che hanno sperato per settimane l’arrivo di rinforzi importanti per Mourinho. L’entusiasmo comunque è salito alle stelle, considerando anche la festività e la temperatura tornata alta nella capitale. Dopo la grande delusione per Matic nella piazza romanista serviva un’iniezione di fiducia. Un’accoglienza d’amore come forse neanche gli stessi due centrocampisti si aspettavano. Con questi due innesti Pinto sistema così il centrocampo, aggiungendosi a Bove, Cristante, Pellegrini e Aouar. Ora manca ovviamente la punta, con i discorsi che vanno avanti per Zapata e la trattativa ripresa per Marcos Leonardo.