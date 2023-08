Semplici pronto al ritorno in panchina: l’annuncio

Stagione calcistica al via ma movimenti in panchina sempre da monitorare: un allenatore si candida a subentrare in corsa

Pochi giorni alla partenza del campionato, prime gare subito fondamentali per gli allenatori per capire se i dettami illustrati in ritiro sono stati recepiti dai giocatori e per mettere fieno in cascina in termini di prestazioni e punti. Gli stessi tecnici dovranno fare attenzione per non mettere immediatamente a rischio la propria posizione.

Tra gli allenatori attualmente fermi, ce n’è uno che scalpita e risponde al nome di Leonardo Semplici. Dopo la fine dell’avventura con lo Spezia, con la retrocessione nello spareggio con il Verona, il tecnico toscano si dice pronto a ricominciare, attendendo una opportunità: “Ho il desiderio di tornare a lavorare, subentrare non è mai facile ma vorrei rientrare il prima possibile – ha dichiarato a ‘Domenica Sport’ su Radio Uno Rai – Vorrei una piazza con ambizioni, a prescindere dalla categoria, per fare il lavoro che piace a me”.

Dunque, potrebbero aprirsi strade per lui in Serie A oppure in Serie B, a seconda degli sviluppi dell’inizio di campionato. In massima serie, da monitorare ciò che potrebbe succedere in casa Salernitana, dove tra Paulo Sousa e la società c’è ancora qualche tensione sul mercato e con vista su una panchina per la quale Semplici era stato valutato in passato. In cadetteria, non è iniziata bene la stagione del Bari, battuto nettamente in Coppa Italia dal Parma: Mignani, reduce dalla promozione sfumata a giugno, dovrà rispondere con un avvio di campionato convincente.