Milan-Juve, gioiellino da 20 milioni al fotofinish: c’è già l’accordo

Juventus e Milan si danno battaglia per un altro gioiellino a centrocampo: l’accordo, però, è già stato trovato

La regina del mercato italiano fino a questo momento, per numero e qualità dei colpi, è stata il Milan. Molto più bloccata, invece, la Juventus. I bianconeri, anche a causa della mancata partecipazione alle coppe europee, stanno riducendo i costi generali e mettendo in piedi una rosa comunque competitiva per lo scudetto.

In queste ultime settimane di mercato, però, i destini di Milan e Juve potrebbero intrecciarsi nuovamente: entrambe sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Le uscite restano dirimenti, con Rade Krunic e Weston McKennie come primissimi indiziati, ma sia Stefano Pioli sia Massimiliano Allegri hanno chiesto un nuovo innesto muscolare in mezzo al campo. Uno degli obiettivi comuni, però, sembra essere sempre più vicino alla Premier League.

Juve e Milan su Baleba: De Zerbi se lo porta al Brighton

Dall’Inghilterra arrivano nuove conferme: secondo il Daily Mail, Juventus e Milan sarebbero entrambe interessate a Carlos Baleba del Lille. Gli ottimi rapporti tra Cristiano Giuntoli e il club transalpino e il prezzo da 20 milioni possono rappresentare un buon viatico.

Sempre secondo il tabloid inglese, però, il centrocampista camerunese sarebbe il prescelto da Roberto De Zerbi per sostituire Moises Caicedo, andato al Chelsea per 133 milioni di euro. I Seagulls avrebbero anche già raggiunto un accordo di massima con il Lille per 15 milioni più bonus, così da accontentare il tecnico italiano e consegnargli presto il nuovo centrocampista. A 19 anni, Carlos Baleba rappresenta uno dei prospetti di maggiore interesse nel ruolo e potrebbe garantire nei prossimi anni una nuova maxi plusvalenza al Brighton. Si complica così la strada per Milan e Juventus, che erano sulle tracce del giocatore, ma che non vorrebbero prendere parte ad aste con la Premier League.