Juve-Berardi, c’è il primo accordo ma manca un tassello

La Juventus non molla la presa su Domenico Berardi: passi avanti nella trattativa, ma manca un tassello importante

Prosegue la trattativa per il passaggio di Domenico Berardi alla Juventus. Un classico tormentone estivo di mercato che ora potrebbe arrivare al punto di svolta.

Passi avanti nella trattativa per il passaggio di Domenico Berardi alla Juventus. I bianconeri lavorano per far arrivare l’attaccante calabrese alla corte di Massimiliano Allegri e come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra il giocatore e la società bianconera ci sarebbe già un accordo di massima per i prossimi quattro anni.

Ecco perché il giocatore e il suo entourage starebbero stanno spingendo al massimo con il Sassuolo per trattare in tempi brevi il trasferimento a Torino, sponda bianconera, anche in queste ore di Ferragosto. Chiaramente, resta da trovare l’accordo tra le due società, impresa tutt’altro che semplice. Il Sassuolo valuta Berardi tra i 25 i 30 milioni di euro, cifra eccessive per l’attuale situazione finanziaria della Juventus. Ecco perché il club bianconero potrebbe inserire nell’affare il cartellino di uno tra Soulé e Iling Junior al fine di abbassare la parte finanziaria dell’operazione. Una proposta in linea con la strategia di mercato della Juventus, chiamata a tener d’occhio il bilancio e ridurre i costi.

Calciomercato Juventus, i dettagli dell’assalto a Berardi

Un anno fa Berardi ha rinnovato il contratto con il Sassuolo fino al 2027, con tanto di ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Una mossa che sembrava chiudere le porte ad un trasferimento, ma ora la situazione sembra essere cambiata nuovamente.

Chiuse le porte ad un trasferimento alla Lazio, per Berardi torna prepotente l’ipotesi Juventus. Ora, però, le due società dovranno sedere attorno a un tavolo per inquadrare bene i termini dell’affare. La Juventus potrebbe provare a replicare l’operazione Locatelli, ovvero un prestito corredato da obbligo di riscatto che permetta ai bianconeri di posticipare i pagamenti nelle prossime stagioni.

Il “nodo” potrebbe essere rappresentato dalla valutazione che il Sassuolo fa di Berardi. Inoltre, su sponda neroverde non sarebbero propensi ad accettare Soulé come contropartita per ridurre l’entità del conguaglio.