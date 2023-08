Il Milan deve arrendersi: l’Arabia Saudita prende anche lui

Il Milan gli deve dire addio, anche lui se ne va in Arabia Saudita: affare in dirittura d’arrivo, Juventus spiazzata

Meno quattro all’inizio della Serie A, ma è il mercato che si prende sempre e comunque la scena. Del resto tutte le compagini del massimo campionato non sono ancora complete e aspettano gli ultimi giorni di sessione estiva per sfruttare eventuali occasioni.

Non fanno eccezione Juventus e Milan, finora protagoniste di mercato decisamente diversi. Si è fermata a Weah, finora, la formazione bianconera, ha comprato ben otto calciatori quella rossonera. Per entrambe c’è però la necessità di cercare di fare qualche altro acquisto. Ad esempio, sia Allegri che Pioli non sarebbero di certo dispiaciuti in caso di un rinforzo per la retroguardia.

Ecco allora che gli obiettivi al vaglio delle due società possono anche coincidere, soprattutto quando si tratta di una possibile occasione da sfruttare last minute. Il nome è quello di Clement Lenglet, rientrato al Barcellona dopo il prestito al Tottenham, ma non nei piani di Xavi tanto che non è stato neanche inserito in lista. Un addio ai blaugrana è nell’ordine delle cose e il suo nome piace a rossoneri e bianconeri che hanno però da incassare una delusione.

Calciomercato Juve e Milan, Lenglet raggiunge Ronaldo

Il 28enne calciatore francese, infatti, sembra destinato ad arricchire la sempre più numerosa colonia di calciatori che dai principali campionati europei si trasferiscono nella Saudi Pro League.

Lenglet, stando a quanto riportato da ‘The Athletic’, potrebbe presto firmare con l’Al Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo, fresca vincitrice della Arab Club Champions Cup, la Champions League araba. L’affare dovrebbe chiudersi con il trasferimento del francese a titolo definitivo. Per il Barça potrebbe trattarsi della seconda cessione con destinazione Arabia Saudita, dopo quella di Kessie all’Al Ahli.