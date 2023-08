Dimissioni choc dopo l’ultima trattativa: l’allenatore non ci sta

Il calciomercato causa tensioni e l’allenatore minaccia di presentare le dimissioni: caos per l’operazione in corso

Il calciomercato estivo non è solamente il teatro dei grandi sogni, ma talvolta può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Le tensioni tra allenatori e dirigenti per le richieste non esaudite o le divergenze di visione sono all’ordine del giorno.

Anche in Serie A siamo abituati ad assistere alle frizioni tra allenatori e società per il mercato: ne è un esempio recente Maurizio Sarri, che ha fatto filtrare a più riprese il proprio malumore per come si stava svolgendo il mercato della Lazio. Per una dinamica del genere, però, una delle grandi panchine europee rischia di saltare: il tecnico sarebbe pronto a presentare le proprie dimissioni.

Il Siviglia tratta Sergio Ramos per la difesa: Mendilibar pronto a dimettersi

Attenzione a quello che potrebbe succedere in Andalusia. Non è un mistero che tra i club interessati a Sergio Ramos, svincolato di lusso, ci sia anche il Siviglia: per il centrale iberico si tratterebbe di un ritorno alle origini. Eppure, l’ex Real Madrid avrebbe un grande oppositore in seno al club andaluso.

Secondo quanto rivelato da ElNacional.cat, José Luis Mendilibar avrebbe minacciato alla dirigenza del Siviglia di presentare le proprie dimissioni qualora dovesse arrivare Sergio Ramos. Il tecnico basco non lo considera l’uomo giusto per rinforzare il reparto difensivo della squadra, anzi considererebbe l’ex Real e PSG perfino dannoso per lo spogliatoio andaluso. Inoltre, Mendilibar ritiene che ormai Sergio Ramos sia ampiamente nella fase calante della propria carriera e che avrebbe più niente da dare al Siviglia. Insomma, una situazione di forte tensione che difficilmente culminerà con l’approdo dello spagnolo alla corte di Mendilibar. Il tecnico basco gode, infatti, di grande stima all’interno della dirigenza del Siviglia dopo la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione.