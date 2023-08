Chiesa-Psg, la svolta che cambia tutto

Ultime ore di mercato infiammate dall’ipotesi dell’assalto del Psg alla Juventus per Federico Chiesa: siamo a una possibile svolta

Dopo un periodo molto difficile, Federico Chiesa sta rivedendo la luce. Ci ha messo un po’ a tornare in forma, l’attaccante della Juventus, dopo il gravissimo infortunio al ginocchio che lo aveva fermato nel gennaio del 2022. Ma adesso, la sensazione è che si possa rivederlo finalmente ai suoi livelli precedenti.

Il classe 1997 è stato autore di un precampionato brillante con la maglia bianconera e sembra poter essere un valore aggiunto della squadra di Massimiliano Allegri. Anche se in un mercato come questo, che ha già riservato molti colpi di scena, non sono ancora da escludere ribaltoni totali, di fronte a una congrua offerta. Quella che stando ai rumours delle ultime ore potrebbe anche arrivare dal Psg, che con l’addio di Neymar in vista potrebbe lanciarsi all’assalto del figlio d’arte. Polemiche a parte, la perdita di un giocatore come il brasiliano è di certo degna di nota per la squadra di Luis Enrique. Ma siamo di fronte, forse, a una possibile svolta.

La Juventus può respirare, il Psg ‘molla’ Chiesa: già trovato l’erede di Neymar

Le notizie arrivate dalla Francia sul possibile interessamento dei parigini per Chiesa avrebbero già trovato una smentita nella autorevole ricostruzione de ‘L’Equipe’.

Il principale quotidiano sportivo transalpino infatti ritiene che Chiesa non sia nei piani della dirigenza del Psg per il dopo Neymar. I campioni di Francia continuano a seguire tra gli altri Kolo Muani e Barcola, ma non il giocatore della Juventus. Soprattutto, nel ruolo di Neymar secondo ‘L’Equipe’ le risposte date da Kang-in Lee, acquistato dal Maiorca, sarebbero ritenute più che soddisfacenti.