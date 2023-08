Berardi fa il grande salto: scelta la big di Serie A

Dopo tanti rifiuti e ripensamenti, questa potrebbe essere l’estate di Domenico Berardi: scelta la big per il grande salto in Serie A

Come ogni estate, uno dei nomi più caldi per il calciomercato della Serie A è quello di Domenico Berardi. L’attaccante calabrese classe ’94 rappresenta una delle certezze del campionato italiano, per numeri e colpi, ma alla soglia dei 30 anni non ha ancora compiuto il grande salto.

Questa estate, però, potrebbe essere il momento giusto per lasciare il tanto amato Sassuolo per provare un’esperienza in un top team nostrano. Il primo club di Serie A a bussare le porte di Carnevali per Berardi in questa sessione di mercato è stato la Lazio, ma dopo i biancocelesti non sono mancati i contatti con il club neroverde anche da parte di altre big italiane. La scelta, però, è stata fatta.

Berardi pronto al grande salto: scelta la Juventus come destinazione

Dopo i primi ammiccamenti con la Lazio, nel futuro di Domenico Berardi potrebbe esserci la Juventus. Un incrocio tra passato, presente e futuro, con il bianconero che potrebbero tornare ad essere i colori indossati dal classe ’94.

Nel sondaggio odierno, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it su Twitter, a quale grande squadra italiana servirebbe maggiormente l’arrivo di Berardi per rinforzare il proprio reparto offensivo e dare l’assalto allo scudetto. Il 40% delle preferenze sono andate proprio sulla Juventus, che in queste ultime settimane è tornata a pensare all’esterno offensivo calabrese per completare la rosa di Massimiliano Allegri.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 Domenico #Berardi può tornare protagonista nelle ultime settimane di mercato: a quale grande squadra italiana servirebbe maggiormente ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 14, 2023



Il secondo posto di questa speciale classifica se lo è aggiudicato, poi, la Roma di José Mourinho con il 32,9% dei voti raccolti. Chiude il podio il Napoli, con il 20,7% delle preferenze: per i campioni d’Italia Berardi rappresenterebbe una grande alternativa sulla destra del tridente offensivo. Infine, solamente il 5,7% dei votanti ha indicato il Milan come club che necessiterebbe maggiormente del suo innesto per rinforzarsi.