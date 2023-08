Nuovo bomber Milan, la risposta è già arrivata: Vlahovic innesca il domino

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra arrivano importanti indicazioni: assalto rossonero respinto. Intreccio con Vlahovic, le ultime

Il restyling del Milan non è ancora finito. Dopo una sessione estiva di calciomercato nella quale l’area mercato rossonera ha rivoluzionato diversi settori del campo, i rossoneri vogliono puntellare ulteriormente l’attacco.

L’acquisto di un vice Giroud, sotto questo punto di vista, rappresenta una delle priorità per il ‘Diavolo’, che sta sondando vari profili per capire la fattibilità di un’operazione last minute. Tra i sondaggi esplorativi effettuati dal Milan nelle ultime, spiccano quelli finalizzati all’eventuale acquisto di Armando Broja. Stando a quanto evidenziato da ‘The Evening Standard’, però, il Chelsea non avrebbe alcuna intenzione di cedere il suo giovane attaccante.

Dopo aver deciso di non avallare lo scambio Vlahovic-Lukaku con la Juventus, infatti, Pochettino è intenzionato ad affidare un ruolo importante a Broja. Sia il Milan che il West Ham, alla ricerca di un sostituto di Scamacca, sarebbero stuzzicati all’idea di imbastire la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Scenario che non intrigherebbe il Chelsea, che ha già rispedito al mittente le avances degli Hammers. Destinato a fallire anche l’assalto del Milan che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà volgere le proprie attenzioni altrove per regalare a Pioli un numero 9 in grado di alternarsi con Giroud.