Jorge Martinez che fine ha fatto? Tra infortuni gravissimi e un segreto inconfessabile

Jorge Martinez era uno dei grandi talenti della Serie A di qualche anno fa, ma ora che fine ha fatto l’ex Juventus?

C’erano grandissime attese per il Malaka Jorge Martinez quando giunse alla Juventus dal Catania. L’uruguaiano era considerato da tutti come uno dei migliori talenti del calcio italiano in quel periodo ed era stato il simbolo delle continue salvezze dei siciliani.

Una volta giunto alla Juventus però non è mai riuscito a meritarsi un posto da titolare e a Torino vi rimase solo per un anno: il disastroso 2010-11. Giocò solo 14 partite e non andò mai in gol e da quel momento in poi continuò a cambiare maglia.

Per lui tanti prestiti con Cesena e Novara che furono due tappe italiane, mentre all’estero giocò in Romania per il Cluj e nel suo Uruguay con la Juventud. I bianconeri di Torino non vedevano l’ora di porre fine all’accordo con il Malaka, ma nel 2014 furono costretti a rinnovare l’accordo.

Il motivo lo spiego Beppe Marotta, allora dirigente della Signora, spiegando come se fosse rimasto per un totale di sei anni sarebbe stato possibile ammortizzare le spese a bilancio. Per lui i bianconeri spesero 12 milioni di Euro, ma dopo la fine del suo contratto con la Juve lasciò il calcio nel 2016.

Martinez e il basket: ecco la passione del Malaka

Ora Jorge Martinez ha cambiato completamente vita, con l’uruguaiano che ha deciso di tornare nel suo Uruguay e curare la propria grande passione: il basket. Da sempre infatti il fantasista sudamericano aveva dimostrato un amore incredibile per la pallacanestro, tanto è vero che a Catania molto spesso andava a tifare la squadra locale al palazzetto.

Si sa davvero molto poco su come stia proseguendo la sua avventura e chissà che Martinez non deciderà di aprire una scuola calcio, o magari basket. Di sicuro il Malaka ancora oggi risulta uno dei più grandi rimpianti della Juventus, senza dubbio uno degli acquisti meno riusciti da parte di Beppe Marotta.