Centofanti che fine ha fatto? Dopo il ritiro una carriera in tv

Felice Centofanti ha cambiato vita dopo l’addio al calcio, con la televisione che è diventata importante per lui.

Sono molti i calciatori che hanno modo di farsi conoscere non solo grazie alle proprie imprese sul campo. Felice Centofanti non è stato probabilmente il miglior difensore di sempre, ma il fatto che riuscì ad approdare all’Inter fu per lui un sogno difficile da spiegare.

Non arrivò di certo nella miglior Inter della storia, perché nella stagione 1995-96 il passaggio da Ernesto Pellegrini a Massimo Moratti come Presidente aveva creato non pochi scossoni. I nerazzurri cambiarono Bianchi con Hodgson in panchina e Centofanti fu una meteora.

Riuscì però a segnare un gol a San Siro contro la Fiorentina, facendo entrare nella storia quel numero 9 che aveva sulle spalle, di certo molto raro per un difensore. Centofanti in carriera ha giocato prettamente con squadra di Serie B e C, ma nonostante questo è ancora oggi molto ricordato dai tifosi nerazzurri e sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto.

Centofanti dal calcio a Striscia La Notizia: cosa fa oggi?

Il suo modo di fare sempre allegro e sorridente è stato decisivo per la propria carriera non solo in campo, ma anche una volta che ha appeso gli scarpini al chiodo. Centofanti infatti è stato fin da subito chiamato a Striscia la Notizia per poter mettersi i panni dell’inviato.

La rubrica si chiamava “Felice Centofanti mette a posto tutti quanti” e si è calato perfettamente nella classica parte dell’inviato di Striscia. Al momento ha dichiaratore di essere in forte rottura con il calcio moderno, tanto è vero che non guarda una partita da anni. Per lui infatti il “vero calcio” era quello dei suoi anni e già criticava personaggi come Balotelli e Cassano.

Centofanti ha in casa una figlia eccezionale, perché Martina Centofanti è una delle più decorate atlete azzurre di ginnastica ritmica. Per lei sono 5 gli ori al Mondiale, uno a Tokyo si è tolta la soddisfazione anche del bronzo olimpico.