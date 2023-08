Ancora un infortunio: UFFICIALE, si opera e torna nel 2024

Inizio di stagione con tanti gravi infortuni: l’ultimo capitato terrà fuori dai campi fino al 2024 il calciatore

Il ritorno rimandato di Neuer, il grave infortunio di Courtois ma non solo. Non è certo un periodo fortunato per i portieri e la conferma arriva da quanto capitato all’esordio in campionato a Geronimo Rulli: l’estremo difensore argentino dell’Ajax si è infortunato durante il match contro l’Heracles e il responso degli esami ha gelato i ‘Lancieri’.

Come annunciato dalla società olandese sul proprio sito, infatti, Rulli ha riportato un infortunio alla palla destra che lo costringerà a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ancora più allarmante le tempistiche date per il ritorno in campo: gennaio 2024. L’Ajax, infatti, ha specificato che l’argentino non potrà tornare a giocare almeno fino alla pausa invernale che quest’anno in Olanda va dalla seconda settimana di dicembre alla seconda di gennaio.

Ajax, Rulli va ko: operazione alla spalla

L’Ajax dovrà quindi fare a meno del suo primo portiere nei prossimi mesi, una condizione che potrebbe spingere la dirigenza olandese a fare qualche riflessione in ottica mercato.

Anche se i Lancieri sono soliti fare affidamento sui giovani, Maurice Steijn fa i conti anche con l’infortunio dell’esperto Pasveer, alle prese con la frattura del metacarpo. In rosa ci sono Jay Gortes, sceso in campo per sostituire Rulli contro l’Heracles, e Diant Ramaj.