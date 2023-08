Lazio, doppia cessione alle porte: l’indizio arriva direttamente da Sarri | CM.IT

La Lazio si muove anche in uscita: un assente oggi a Latina e un calciatore tenuto a sorpesa a riposo

La Lazio è in pienissimo mercato estivo, con gli ultimi colpi da mettere a segno in entrata ma anche in uscita. Pellegrini e Rovella sono affari praticamente chiusi e si aspetta solamente il loro arrivo a Roma per visite e firma.

Ma i biancocelesti stanno lavorando anche in uscita ed è calda la doppia trattativa che dovrebbe presto portare via da Formello due calciatori. Il primo è Matteo Cancellieri, sempre nel mirino dell’Empoli che sta chiudendo anche per il ritorno di Akpa-Akpro. L’altro è Luis Maximiano: la trattativa con l’Almeria ha subito un rallentamento, ma resta assolutamente in piedi. Un indizio importante a riguardo è arrivato dall’amichevole di questa sera a Latina vinta 9-0. Nella girandola di cambi del secondo tempo, Maurizio Sarri ha mandato in campo al posto di Provedel il terzo portiere Adamonis. Maximiano, che sarebbe il vice di uno dei migliori estremi difensori della scorsa stagione, è rimasto invece in panchina. Un segnale senza dubbio significativo di come la sua cessione resti calda. Non era invece neanche tra le riserve a disposizione dell’allenatore laziale Cancellieri, al pari dello stesso Akpa-Akpro e dei tre infortunati Pedro, Hysaj e Marcos Antonio.