Infortunio al crociato e allarme Juve: Allegri sotto assedio

Il grave problema fisico accorso nell’ultima giornata di campionato rischia di cambiare i piani di mercato del club. Scenario a sorpresa

Le vie del mercato sanno essere infinite, così come le occasioni che da un momento all’altro stravolgono piani definiti. Sono tanti i club che sfrutteranno gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato per mettere a punto quegli affari con cui rimpolpare i rispettivi reparti.

Ne sa qualcosa la Juventus, con i bianconeri molto attenti sia sul fronte entrate che su quello uscite. Sotto questo punto di vista, l’inizio dei vari campionati rappresenta un’ulteriore variabile impazzita. Il Real Madrid, ad esempio, ha bagnato con una vittoria convincente il suo esordio in Liga. Prestazione importante quella dei madrileni, con un Bellingham in versione deluxe capace di inventare e divertirsi. A 24 ore dal grave infortunio accorso a Courtois, però, una nuova tegola si è abbattuta sulle Merengues. Militao, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo per un grave infortunio. Come confermato dallo stesso Ancelotti nelle interviste post partite, si teme un lungo stop per il centrale brasiliano, con sospetta rottura del legamento crociato.

Militao KO: come cambia il mercato del Real Madrid. Possibile assalto a Bremer?

Qualora dovesse essere confermata l’entità del lungo stop di Militao, il Real Madrid sarebbe obbligato a rituffarsi sul mercato dei difensori. Non è escluso che Ancelotti possa chiedere ai Blancos un profilo alla Bremer, anche per provare ad anticipare il futuro ‘sodalizio’ con la Nazionale brasiliana. La Juve, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti e potrebbe entrare nell’ordine di idee di cedere il suo gioiello solo a fronte di un’offerta da capogiro, nell’ordine dei 60 milioni di euro.

Ecco perché Florentino Perez potrebbe a questo punto virare su un profilo dai costi più contenuti, anche per risparmiare budget in vista dell’assalto a Mbappé. Un nome che è spesso circolato in ottica Real è quello di Pavard, ma il difensore del Bayern Monaco in questo momento sta trattando con lo United. I ‘Red Devils’, però, non hanno ancora soddisfatto le richieste del club bavarese. Da non escludere, poi, un sondaggio esplorativo del Real Madrid per Demiral e Solet, che per caratteristiche potrebbero rimpolpare il reparto difensivo dei Blancos. Al momento, ribadiamolo, sono solo suggestioni; staremo a vedere cosa succederà.