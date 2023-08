Didier Deschamps che fine ha fatto oggi? Un dettaglio fa preoccupare tutti

Deschamps è una vecchia conoscenza del calcio italiano, e c’è chi potrebbe chiedersi cosa fa oggi. La risposta appare scontata, ma non a tutti.

Didier Deschamps ha un passato di calciatore che può far invidia davvero a molti. Non soltanto la vittoria del campionato francese e della Champions League, ma anche la Coppa del Mondo nel 1998 con la nazionale francese, come pure tre campionati italiani nel periodo di militanza nella Juventus. Era peraltro il periodo della Juventus di Zinedine Zidane e proprio questa coppia in quella squadra fece benissimo.

C’è tanto altro nel palmares di Deschamps, che fu nel 1996 nominato anche miglior calciatore francese di quell’anno, ma in molti potrebbero chiedersi che cosa fa nei tempi odierni. E specialmente coloro che seguono sporadicamente il calcio o soltanto le partite più importanti, ma ricordano quel calciatore di ruolo centrocampista difensivo, molto abile ed attento tatticamente e con un sorriso particolare.

Ecco perché ci sono valide ragioni per tornare a parlare di Didier: cosa fa oggi? E’ rimasto nel mondo del calcio oppure no? La scheda illustrativa che segue, lo chiarirà.

Deschamps denti

Un segno inconfondibile di Didier Deschamps è sempre stato il sorriso, di certo non perfetto ma comunque caratteristico. Anzi proprio un dettaglio che in tanti avranno memorizzato e che oggi.. è profondamente cambiato.

Per le notizie di gossip è un dettaglio che non può sfuggire: Deschamps finalmente sfoggia un sorriso tutto nuovo, brillante e sicuramente dal lato estetico preferibile rispetto a quello dei tempi passati.

Il portale calcistico Football.fr ha rivelato il perché della novità. Il sito ha infatti spiegato che le ragioni non ‘nascoste’ della scelta per l’intervento ai denti, sono correlate al lavoro che oggi Didier Deschamps svolge – ancora a contatto con i media e il pubblico.

Deschamps Juventus: giocatore e allenatore

Didier Deschamps – dicevamo – ha un passato nel calcio italiano, sia in veste di giocatore che di allenatore. Nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999 fu infatti tra i titolari di quella Juventus stellare che rappresentava il club di riferimento nel calcio europeo dell’epoca. Vinse forse meno di quello che era possibile, ma Didier fu comunque in grado di lasciare il segno grazie alle doti di centrocampista difensivo con personalità e temperamento.

L’allenatore Deschamps tornò alla Juventus proprio dopo il noto scandalo Calciopoli. Era l’estate del 2006 e il francese scelse di allenare il club nel momento più buio di tutta la sua storia. La Juve era infatti stata retrocessa d’ufficio in Serie B con una forte penalizzazione in classifica.

Qui però Deschamps seppe ricompattare l’ambiente e dopo una partenza complicata riuscì ad ottenere la promozione in Serie A. Avvenne poi la sorpresa: Deschamps dopo pochi giorni dalla matematica riconquista della massima serie scelse di risolvere il suo contratto con i torinesi, a causa di sopravvenuti contrasti con la dirigenza circa i piani futuri della società. Insomma, la frattura risultò insanabile nonostante la positivissima esperienza fino a quel punto.

Rabiot e Deschamps hanno litigato?

In passato tenne banco anche un presunto contrasto tra Deschamps e il calciatore Rabiot. E il perché è presto detto rispondendo alla domanda relativa a qual è l’impegno odierno di Didier Deschamps. Come i più informati in ambito calcistico già sapranno, l’ex centrocampista difensivo allena dal 2012 la nazionale francese, con cui ha già ottenuto ottimi risultati – tra cui la conquista del titolo mondiale nel 2018 in Russia.

Abbondanza in tutti i reparti già all’epoca e qualche esclusione ‘di lusso’. Ecco perché nel 2018 vi fu il caso Rabiot, poco prima del via dei mondiali russi. Infatti l’allora 23enne centrocampista del PSG, immesso dal ct Didier Deschamps nella lista delle 11 riserve da usare in ipotesi necessità, scrisse alla Federcalcio francese per chiedere di essere liberato.

Il calciatore espresse il suo disappunto, facendo sapere che non si sarebbe preoccupato di conservare la condizione atletica in vista di una possibile convocazione all’ultimo momento. Un orgoglio che non piacque affatto a Deschamps, il quale di fatto non litigò apertamente con lui direttamente, ma lo criticò con durezza – affermando che la sua scelta fu di fatto quella dell’autoesclusione dal Mondiale.

Tuttavia, Rabiot rimase poi nel gruppo della nazionale, tanto che fu convocato poi ai successivi Mondiali in Qatar.

Claude moglie Deschamps chi è? Origini arabe, età, Instagram

A livello di gossip non c’è molto da dire degli impegni privati e familiari di Didier Deschamps, dato che lui e la moglie – Claude – sono molto riservati e ben difficilmente fanno trapelare informazioni sulla loro relazione sentimentale. In alcune interviste che ha avuto in Francia, Didier ha peraltro affermato che non si trova a suo agio nel divulgare notizie sul suo matrimonio, pur essendo consapevole che oggi tutto è comunicazione, specialmente quando si tratta di vip e celebrità.

Quindi nessuna particolare notizia o post eclatante su Instagram, non è di certo quello l’ambiente preferito da Didier Deschamps, che preferisce l’estrema privacy quando non si parla di partite di calcio. Si sa però che oltre ad essere legato da anni alla moglie Claude, da lei ha avuto un figlio di nome Dylan.

Dylan figlio Deschamps chi è? Età, fidanzata

Figlio unico di Didier e Claude Deschamps, Dylan Deschamps è nato nel 1996. Nel 1998 aveva due anni quando suo padre vinse la Coppa del Mondo con la Francia. Ha trascorso un’infanzia all’insegna dello sport ma non manifestò la stessa predisposizione del padre per il calcio. Infatti scelse gli studi nel settore finanziario.

A differenza di Didier è molto attivo sui social, com’è tipico per i giovani della sua generazione – ed infatti pubblica spesso foto della sua vita quotidiana e dei suoi viaggi. Dal punto di vista sentimentale, appare sul suo account Instagram insieme ad una giovane ed avvenente ragazza di nome Mathilde Cappelaere, anche lei studentessa di economia e molto presente su Instagram.

Sul piano professionale e delle prospettive di carriera, Dylan Deschamps ha finito i suoi studi in marketing e finanza presso la EDHEC Business School di Nizza, in cui si è laureato nel 2017. Ha terminato la sua formazione con un Master in Finanza, sempre all’interno della EDHEC. Nell’ambito dei suoi studi, Dylan Deschamps ha anche lanciato una start-up di consulenza di mobile marketing chiamata App4Media. Ecco perché appare avviato ad un percorso del tutto diverso da quello del ben più noto padre Didier Deschamps.