Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 12 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 12 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ pone il focus sul casting offensivo dell’Inter con il titolo ‘Pazza Inter’ che fa riferimento alla caccia ad un nuovo attaccante da parte della società meneghina inserendo anche il nome di Choupo-Moting tra i profili papabili. ‘Samardzic a rischio, il papà vuole di più’, mentre in taglio alto spazio alla super clausola con si di Osimhen e al futuro di Vlahovic, mentre in spalla si parla dell’exploit di Retegui alla prima col Genoa e del milanista Chukwueze.

Sul ‘Corriere dello Sport’ ‘Inter, Arna ti costa’ con i 15 milioni chiesti da Saputo e Zhang che può inserire Sensi. In alto sabato da sceicchi con Milinkovic-Savic che sfida CR7, mentre in spalla si parla del solito Lukaku-Juve oltre che di Pellegrini e Rovella ad un passo dalla Lazio. ‘Tuttosport’ si concentra sulla Juventus con il test con l’Atalanta oltre ad un’intervista esclusiva a Kaio Jorge. ‘Pressing Toro su Barrow’ in spalla dove si parla anche di Samardzic e di Retegui.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 12 agosto 2023

All’estero ‘El sueno Continua’ per la Spagna femminile che ai Mondiali di categoria batte l’Olanda per 2-1. La prima pagina di ‘As’ è tutta per le ragazze in maglia rossa che campeggiano al centro.

Sul quotidiano iberico spazio anche a Doncic contro la Spagna oltre che al Real Madrid con Lunin che sarà titolare per l’infortunio di Courtois. In Francia ‘A vos Marques’ con l’inizio ufficiale della Ligue 1 che è arrivato ieri sera tra Nizza e Marsiglia e proseguirà con le gare di oggi.