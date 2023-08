Assalto De Laurentiis: scende in campo il Presidente, affare fatto

Grande affare in dirittura d’arrivo, con De Laurentiis che è protagonista dell’affare per un giocatore che punta alla Serie A.

La stagione 2023-24 sta ormai per iniziare e tutte le squadre hanno bisogno di sondare il terreno per gli ultimi acquisti. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis farà di tutto per provare ad aprire un ciclo ed entrare nella storia vincendo per la prima volta due Scudetti di fila.

La famiglia De Laurentiis stava per vivere un 2023 davvero da sogno, perché oltre al Napoli stava per completare una favolosa cavalcata anche il Bari. La società pugliese ha perso la massima categoria solo nei minuti di recupero in favore del Cagliari e questo porterà i Galletti a perdere un giocatore che è stato centrale nel progetto biancorosso.

Cheddira verso il Frosinone: De Laurentiis pronto alla cessione

Stando a quanto riporta Sky Sport mancano davvero solo i dettagli per completare il trasferimento che porterà Walid Cheddira da Bari al Frosinone. L’attaccante marocchino, pur essendo nato a Loreto, è stata la grande rivelazione dello scorso campionato, capace di segnare in totale ben 17 reti.

Se il Bari ha sfiorato la promozione in Serie A deve sicuramente ringraziare un ragazzo che tra novembre e dicembre è stato anche un ottimo rincalzo per il Marocco capace di giungere fino al quarto posto al Mondiale in Qatar. Cheddira dunque non può più rimanere in Serie B e il Frosinone di Di Francesco sembra poter essere la tappa giusta per la sua crescita.

Indiscrezioni parlano di come il club ciociaro non abbia intenzione di completare l’operazione già quest’estate, ma si tratterà solo di un prestito con un obbligo di riscatto che scatterà in caso di salvezza. Il Frosinone sembra così aver superato la concorrenza del Cagliari, con i sardi che lo volevano strappare al Bari, ma i ciociari a questo punto sembrano davvero a un passo da un grande colpo per cercare la prima storica salvezza in A.