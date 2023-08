Roberto Baggio titolo che fine ha fatto oggi? Dopo il ritiro una nuova vita

Soprannominato ‘Raffaello’ per la classe e l’eleganza calcistica, Roberto Baggio è stato una stella del pallone. Oggi cosa fa?

Descrivere cosa ha rappresentato Roberto Baggio per il calcio italiano, significa tessere le lodi di un fantasista che ha fatto la storia di questo sport, amato ed ammirato non soltanto nel nostro paese ma anche in tanti altri luoghi del mondo. Il suo estro, i suoi numeri e le sue magie sono ben ricordate da moltissimi appassionati – e specialmente i tifosi degli Azzurri ricordano il fondamentale contributo che diede alla cavalcata della nostra nazionale nei mondiali americani di Usa ’94, quando con le sue giocate e i gol ci portò fino alla finale – purtroppo poi persa ai rigori contro il Brasile.

In varie interviste Roberto Baggio ha raccontato di ricordare ancora con molta tristezza il momento dell’errore dal dischetto nella finale di Pasadena, giocata di fronte ad un pubblico immenso. Oggi il Divin Codino conserva comunque tantissimi bei ricordi legati al calcio, la passione che lo rese un campione.

Ma nei tempi odierni il grande ex fantasista cosa fa? E’ ancora legato al mondo dello sport o ha scelto un altro percorso? La scheda illustrativa che segue, racconterà una serie di dettagli su di lui, che ogni appassionato di calcio probabilmente vorrà sapere.

Andreina Fabbi moglie Roberto Baggio: Instagram, dove è nata, matrimonio

Roberto Baggio è un marito fedele, a differenza di non pochi ex colleghi calciatori con matrimoni finiti in macerie proprio per le scappatelle. Infatti il Divin Codino è sposato da più di trent’anni con Andreina Fabbi, una donna che iniziò a conoscere in giovinezza nel lontano 1982 e da cui non si è più separato. Anche lei della provincia di Vicenza come il marito, che conobbe proprio a Caldogno, ha un profilo social su Instagram piuttosto seguito.

Nata nel 1967, di lei si sa che da sempre si occupa della famiglia, che ha messo in piedi insieme al campione. La donna ricorderà sicuramente la data del primo luglio 1989, perché fu il giorno delle nozze con Roberto Baggio. Riservata e buddista come il marito, non si hanno informazioni più precise su di lei, ma d’altronde anche l’ex calciatore ha sempre tenuto alla privacy e non ha mai gradito l’eccessivo gossip su di lui e sulla sua famiglia.

Valentina, Mattia e Leonardo figli Roberto Baggio chi sono?

Roberto Baggio da Andreina Fabbi ha avuto tre figli, Valentina, Mattia e Leonardo. La primogenita è Valentina, nata nel 1990: molto attiva sui social, non di rado pubblica infatti foto in cui compare anche il padre Roberto Baggio e la sua famiglia, in momenti della vita quotidiana. Valentina è buddista come i genitori ed è oggi impegnata come social media manager.

Anche Mattia, il secondogenito nato nel 1994, è piuttosto presente sui social network, com’è tipico dei ragazzi della sua generazione. A differenza di Roberto, però, il giovane Mattia non ha preso la stessa strada del calcio, pur avendo iniziato a giocare da giovanissimo. Ma le passioni per la cucina, e per i viaggi, appaiono prevalenti. Si è definito chef per divertimento.

Il terzo figlio nato nel 2005, Leonardo, è il solo tra i figli che dimostra una vera passione per il pallone. Ha militato infatti nelle giovanili del Monza ed ha finora ottenuto esperienze nel calcio dilettantistico.

Fratelli e sorelle Roberto Baggio

Roberto Baggio è nato in una famiglia numerosa. Originario di Caldogno, in provincia di Vicenza, il Divin Codino è parte di una famiglia che contava già altri cinque fratelli e sorelle, che dopo di lui diverranno in totale otto.

In particolare è il sesto degli otto figli di Florindo Baggio, scomparso nel 2020, e Matilde Rizzotto. Il padre, appassionato di calcio e di ciclismo, lo chiamò Roberto in onore di Boninsegna.

Rispetto ai tanti fratelli e sorelle, Baggio si distinse subito per il talento sportivo. Il fratello Eddy Baggio è anche lui ex calciatore, ma non ha mai raggiunto i livelli del più noto fratello maggiore – dato che la sua carriera fu concentrata tutta nei campionati minori.

Roberto Baggio, cresciuto nelle giovanili della squadra della propria città natale, invece esibì presto giocate fuori dal comune ed infatti si meritò, a soli 13 anni, la chiamata del Lanerossi Vicenza. Fu l’inizio della sua straordinaria carriera.

Dove abita oggi? Ecco dove vive

Roberto Baggio vive in una tenuta di Altavilla Vicentina. Qui nella tranquillità dei boschi e delle vallate venete il suo carattere schivo e riservato si trova perfettamente a suo agio. Spacca la legna, va a caccia, si dedica al buddismo e svolge tutte le attività tipiche della vita in campagna.

Come ha dichiarato ai giornalisti in varie interviste, la sua vita odierna è una sorta di rifugio in cui ha scoperto il piacere delle piccole cose della vita, ovvero le più belle.

Il buddismo

Per Roberto Baggio la religione ha sempre avuto un ruolo importante. Fu inizialmente cattolico ma in giovinezza si avvicinò presto al buddhismo, aderendo alla Soka Gakkai dal lontano 1988. Da notare che il suo percorso in ambito buddistico prosegue tuttora: nell’ottobre 2014 peraltro inaugurò a Corsico il più grande centro culturale buddista d’Europa.

Se ci si chiede del perché della scelta del buddismo, la risposta è che in esso Roberto Baggio ha trovato lo sbocco di un percorso di ricerca interiore di equilibrio e spiritualità. L’ex calciatore ha così studiato il buddismo tibetano e ha adottato alcune delle sue pratiche, come ad esempio la meditazione e la riflessione interiore, per affrontare le sfide della vita quotidiana – anche ai tempi del calcio giocato.

Cosa fa oggi Baggio?

Oggi Roberto Baggio è lontano da stadi e riflettori. Il mondo del calcio, con il suo business e e la continua fuga di notizie, non è più compatibile con il carattere introverso e riservato del grande campione. Forse non tutti sanno che il Divin Codino è proprietario di un’azienda agricola in Argentina, ovvero una fazenda che acquistò per la sua passione per la caccia. La Chiquita è il nome della tenuta, situata a 600 chilometri da Buenos Aires nella provincia La Pampa.

Per alcuni decenni l’ex calciatore fu anche gestore di un negozio di articoli sportivi a Thiene, Roberto Baggio Sport, che poi fu costretto ad abbassare definitivamente le saracinesche per la crisi economica.

Nel 2010 fu nominato Presidente del Settore tecnico della Federcalcio, un ruolo che poi abbandonò. Nel 2012 ottenne a Coverciano il titolo di allenatore di Prima Categoria UEFA Pro che permette di allenare in serie A, ma almeno al momento la panchina non rientra nei suoi piani.

Nei tempi odierni Roberto cura con la moglie e ai figli la tenuta di Altavilla Vicentina: qui ha infatti un’azienda agricola che offre prodotti della natura.