Pioli nel mirino con l’ombra dell’esonero: “Due mesi di tempo”

Arriva l’attacco frontale al tecnico del Milan: “È dall’anno scorso che non ne azzecca una”

Pioli già nel mirino di qualche tifoso del Milan per una pre-season tutt’altro che entusiasmante. Il club di Cardinale è stato fin qui uno dei grandi protagonisti del mercato estivo. Tanti gli acquisti dopo la super cessione di Tonali al Newcastle, per questo il tecnico emiliano avrebbe bisogno di tempo per inserire i nuovi e amalgamare la squadra.

Tra i tifosi rossoneri schierati non diciamo contro, ma non certo a favore di Pioli c’è Leonardo Martinelli. A ‘Top Calcio 24’, l’opinionista di fede rossonera è andato all’attacco dell’allenatore di Leao e compagni: “Non è solo una questione di amichevoli perse – le sue parole – è dall’anno scorso che non ne azzecca una, non valorizzando nemmeno uno dei nuovi acquisti”.

Martinelli mette già sulla graticola Pioli, preannunciando un eventuale esonero: “Gli do due mesi di tempo. Nelle prime giornate ci saranno gli scontri diretti con Roma, Inter e Lazio, poi vedremo…”.