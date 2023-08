Non c’è pace per il 10, ginocchio ancora ko: il comunicato UFFICIALE

Gaetano Castrovilli, dopo il trasferimento saltato al Bournemouth, sarà costretto a un nuovo stop importante: il comunicato della Fiorentina

Non c’è pace per Gaetano Castrovilli. Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva chiuso la cessione del centrocampista italiano al Bournemouth, da cui il giocatore avrebbe ricominciato dopo la rottura del crociato e il rientro degli ultimi mesi. Una nuova tappa che però è sfumata alle visite mediche, con gli inglesi che hanno rispedito al mittente Castrovilli a causa di alcuni problemi individuati al ginocchio.

Così anche la Fiorentina ha voluto vederci chiaro, scoprendo che effettivamente c’era qualcosa che non andava. E stamattina il numero 10 viola è stato operato nuovamente, come comunicato a sorpresa dalla stessa società. Questa la nota ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto ad artroscopia di controllo del ginocchio sinistro dal Prof. Mariani. La procedura ha evidenziato una insufficienza del legamento crociato anteriore che è stata riparata. La procedura è perfettamente riuscita e il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso riabilitativo concordato con il Prof. Mariani”. Un altro stop quindi per lo sfortunatissimo Castrovilli, per cui però al momento non si conoscono ancora i tempi di recupero. Ma è molto probabile che purtroppo si tratti per lui di una nuova lunga assenza dal campo.