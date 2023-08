Allegri, esonero di compleanno: “Dalla Juve all’Arabia Saudita”

Massimiliano Allegri festeggia oggi il compleanno, i tifosi della Juventus hanno invaso il profilo del club per una richiesta

Manca praticamente una settimana, poco più, all’inizio della nuova stagione. Per la Juventus l’esordio sarà contro l’Udinese e di pressione ce ne sarà subito tanta. Perché dopo due anni senza titoli, tre a digiugno di scudetto, i tifosi bianconeri non hanno più intenzione di aspettare. E lo stesso dicasi della società, intesa come Elkann ed Exor, visto che la dirigenza è nuova di zecca, da Ferrero a Scanavino, Manna e ora Giuntoli.

La lente d’ingrandimento è fissata su Max Allegri, senza il minimo dubbio, soprattutto senza coppe europee che gli permetterà di concentrarsi solo e soltanto sul campionato. E la Coppa Italia, si intende. Ma dalla Juve ci si aspetta una partenza sprint, a livello di gioco, risultati e atteggiamento. Anche perché si percepisce chiaro e tondo che la pazienza è finita. Soprattutto nei confronti di un allenatore che da molti è ritenuto tra i responsabili principali della mancanza di gioco e di risultati negli ultimi due anni. Con responsabilità imputate all’allenatore livornese soprattutto a livello di gestione della rosa.

Allegri compie 56 anni, i tifosi della Juve lo riempiono di ‘auguri’ sui social

Va da sé che, con un contratto ancora fino al 2025 da oltre 7 milioni all’anno, Allegri non goda di grande popolarità tra i tifosi bianconeri.

Il che è a dir poco evidente anche sui social: basta fare un giro nei commenti al tweet con cio la Juventus ha fatto oggi gli auguri di compleanno al proprio mister, che compie 56 anni. Ad esempio c’è chi sceglie un #Allegriout – hashtag e slogan ancora abbastanza gettonato – nascosto in una frase di auguri. E ancora “Fai tu un regalo a noi e vattene”, “100 di questi giorni. Lontano da Torino”, “Uno dei giorni migliori per ritirarsi”, “Regaliamogli l’esonero”. Altri che lo invitano a dire sì all’offerta araba: “Festeggia accettando la proposta più grande del re saudita”. Insomma, Allegri compie oggi gli anni, ma i tifosi della Juventus sperano di ricevere loro un regalo e magari ritrovarsi con il ritorno di Conte o – meglio ancora – Zinedine Zidane.

(A)uguri a(L) nostro a(L)lenator(E), (G)li augu(R)o tutto (I)l bene del m(O)ndo, sopratt(U)tto in ques(T)o giorno speciale. — martina (@spazioinutile) August 10, 2023

facci un regalo a noi e vattene — cla 🌙 (@fvk_cl) August 11, 2023

100 di questi giorni. Lontano da Torino — Zebrone (@MauOrbez1887) August 10, 2023

A best day for retirement #AllegriOut — Taufik Kurniawan (@Jtaufik10) August 10, 2023